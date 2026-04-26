Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
EPDK enerji piyasalarına yaklaşık 12 bin lisans verdi
HaberlerUzmanpara

EPDK enerji piyasalarına yaklaşık 12 bin lisans verdi

26.04.2026 - 11:09 | Son Güncellenme:

#EPDK#Enerji#Lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), geçen yıl elektrik, petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve şarj hizmeti piyasalarına verdiği lisans sayısı, önceki yıla göre yüzde 13,8 artarak 11 bin 891 oldu.

EPDK'nin 2025 yılı faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre, elektrik piyasasındaki lisans işlemleri, 2024'e kıyasla yüzde 0,5 artarak 1393'e çıktı. Bu alanda en fazla lisans, 639 üretim tesisi için düzenlendi, 552 ön lisans ve 96 tedarik lisansı verildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bu dönemde lisanslı üretim kapasitesi ise önceki yıla göre yaklaşık yüzde 105 artarak 5 bin 229 megavata ulaştı. Bunun 1882 megavatı rüzgar, 1360 megavatı hidroelektrik ve 960 megavatı güneş enerjisi kaynaklı oldu. Raporda ayrıca 2 bin 252 megavatlık üretim lisansının iptal edildiği belirtildi.

PETROL, DOĞAL GAZ VE LPG PİYASALARINDA 10 BİN 448 LİSANS

Geçen yıl petrol, doğal gaz ve LPG piyasalarında toplam 10 bin 448 lisans verildi. Bunun 8 bin 291'i petrol, 2 bin 74'ü LPG ve 83'ü doğal gaz alanındaydı.

Haberin Devamı

Petrol piyasasında lisans sayısı 2024'e göre yüzde 35,8 arttı, en fazla lisans 7 bin 906 adetle bayiliklere verildi.

LPG piyasasında dağıtılan lisanslarda yüzde 24,1 düşüş görüldü. Bu sektörde en fazla lisans 2 bin 16 adetle otogaz bayilikleri ilk sırada yer aldı. Doğal gaz piyasasında lisans sayısı da 2024'e kıyasla yüzde 21,7 azaldı, bu alanda en çok lisans 47 adetle dağıtım faaliyetlerine tahsis edildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

TÜRKİYE GENELİNDE TOPLAM 14 BİN 323 ŞARJ İSTASYONUNA ULAŞILDI

Bunun yanı sıra geçen yıl şarj hizmeti piyasasında 50 yeni şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Haberin Devamı

Yıl boyunca 12 bin 762 yeni soket devreye alınırken, bunların 6 bin 381'ini AC (yavaş şarj), 6 bin 381'ini DC (hızlı şarj) soketleri oluşturdu. Toplam soket sayısı, önceki yıla göre yüzde 46,6 artışla 38 bin 808'e çıktı.

Lisanslı işletmeciler tarafından kurulan 3 bin 967 yeni istasyonla, geçen yılın sonunda Türkiye genelinde toplam 14 bin 323 şarj istasyonuna ulaşıldı. Bu sayı 2024 yılı sonunda 10 bin 356 olarak kaydedilmişti.

YÜRÜRLÜKTEKİ LİSANS SAYISI 28 BİNİ AŞTI

Haberin Devamı

Geçen yıl sonunda yürürlükteki lisans sayısı, 28 bin 323 olarak hesaplandı.

Elektrik piyasasında yürürlükteki lisans sayısı 2025'te yüzde 2,5 artarak 3 bin 417'ye çıktı. Doğal gaz piyasasında lisans sayısı yüzde 0,8 artarak 388, petrol piyasasında lisans sayısı yüzde 0,01 artarak 13 bin 333, LPG piyasasında ise yüzde 0,6 düşüşle 11 bin 3 oldu.

Öte yandan, dönem sonunda yürürlükteki yeni şarj ağı işletmeci lisans sayısı, önceki yıla göre yüzde 4 artarak 182'ye yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Donald Trump'a Washington'da saldırı! ABD Başkanı Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi için Victor Osimhen kararı!
Bir günde öldürüp, yüzyılda kayboldu! Tüm ülkeyi kasıp kavurdu, terletip hayattan kopardı
Güzeller yapay takipçiler gerçek
Yazarlar
Özay ŞendirVatan yahut Instagram
Abbas GüçlüÖzgüven?
Zeynep AktaşBorsada para yön değiştirdi
Ali EyüboğluKöpek pusetleri niye yok satıyor?
Güldener SonumutABD’nin NATO’dan ayrılmama gerekçesi: Jeostratejik zorunluluklar
Eren AkaKraliçe’nin Türkiye çıkarması
Mehmet TezDeneysel oda müziği ve psychedelic caz
Dilara KoçakÇilek sezonu açıldı, soru işaretleri arttı
Çağdaş Ertuna“Şeytan Marka Giyer” geri döndü peki ya biz aynı yerde miyiz?
Belma AkçuraHastane koridorlarında tükenen hasta yakınları
Zeynep İşmanEğitimde kâğıt kaleme dönüş
Osman Gençerİzmir Tabip Odası’na sekiz ağır görev
Prof. Dr. Ebru ŞalcıoğluOkul saldırıları neden olur ve nasıl önlenir?
Prof. Dr. Barış ErdoğanÇocuğumuzu korurken neyi kaybediyoruz?
İlgili Haberler
Gece sokakta üniversite öğrencilerine taciz etti! Kuaförde yakalanıp 'şeytana uydum' dedi
Düzce'de MHP Genel Başkanı Bahçeli adına hatıra ormanı oluşturuldu
Bolu'da vahşet! Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesti: Baba cenazede sinir krizi geçirdi
Meteoroloji ‘Balkanlar'dan geliyor’ deyip uyardı! İstanbullular bu geceye dikkat: Tüm yurdu saracak