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EPDK enerji piyasalarında 46 lisans verdi

09.11.2026 - 10:40 | Son Güncellenme:

#EPDK#Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu#Enerji Piyasaları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasalarında 46 lisans verirken 2 şirketin lisans süresini uzattı.

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EPDK enerji piyasalarında 46 lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, elektrik piyasasında 36 üretim, 1 tedarik, 1 toplayıcı ve 1 dağıtım lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 madeni yağ ve 1 ihrakiye teslimi lisansı, LPG piyasasında ise 3 depolama lisansı verilmesi uygun bulundu.

Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Elektrik piyasasında bazı üretim lisansları ile 2 şarj ağı işletmeci lisansı, LPG piyasasında ise 3 depolama lisansı sona erdirildi. Elektrik piyasasında 1 üretim lisansı da iptal edildi.

Petrol piyasasında ise 2 şirketin lisans süresi uzatıldı.

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