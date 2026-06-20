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EPDK'den lisanssız elektrik üretim tesislerine yönelik yeni düzenleme

20.06.2026 - 09:30 | Son Güncellenme:

#EPDK Düzenlemeleri#Yenilenebilir Enerji#Lisanssız Üretim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin yeni düzenlemeler yaptı.

EPDKden lisanssız elektrik üretim tesislerine yönelik yeni düzenleme

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 10 yıllık lisanssız üretim süresi dolan ve tüketim tesisi ile farklı ölçüm noktasında bulunan lisanssız elektrik üretim tesislerinde bu yıl için üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin tamamı satışa konu edilebilecek.

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Öte yandan, 12 Haziran tarihli Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim faaliyetine devam eden elektrik üretim tesislerine söz konusu kararın yürürlük tarihinden itibaren veriş yönlü dağıtım bedeli olarak "Lisanssız Üretici-2" tarifesi uygulanacak.

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