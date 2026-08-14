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Erciyes Kayak Merkezi'ndeki yatak kapasitesi 3 katına çıktı

14.08.2026 - 11:43 | Son Güncellenme:

#Erciyes Kayak Merkezi#Kış Turizmi#Otel Yatırımları

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, 2011 yılında 1000 olan yatak sayısı yatırımlarla 3 binin üzerine çıktı.

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Erciyes Kayak Merkezindeki yatak kapasitesi 3 katına çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla kış turizminin önemli adreslerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. "Erciyes Master Planı"nın hayata geçirildiği 2011 yılında kayak merkezinde 1000 olan yatak kapasitesi, özel yatırımcıların ilgisiyle 3 katına çıktı.

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Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, master planının başladığı yıllarda Erciyes Dağı'nda sadece küçük özel otellerin ve bazı kurumların misafirhanelerinin bulunduğunu söyledi.

Master planıyla Tekir Göleti etrafına otel arazilerinin oluşturulduğunu vurgulayan Akşehirlioğlu, "Master planıyla oluşturulan otel arsaları önce satışa çıkarıldı. Arsayı alan firmalar hemen inşaatlara başladılar. 2011 yılında master projenin başlangıcında burada kamu misafirhaneleri de dahil 1000 yatak sayısına sahiptik. Şimdi ise 21 otelde 3 binden fazla yatak sayısına ulaştık." diye konuştu.

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Akşehirlioğlu, devam eden otel inşaatlarının bulunduğunu ve yatak kapasitesinin her yıl artacağını dile getirdi. Erciyes'e gelen misafirlerin sadece dağdaki otel yatırımlarına değil, şehir otellerinin de gelişmesine katkı sağladığına dikkati çeken Akşehirlioğlu, şöyle devam etti:

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"Kayak merkezimizin şehir merkezine yakınlığı nedeniyle şehirdeki otellerimiz de buraya hizmet veriyor. Erciyes'teki master planının hayata geçmesiyle şehir merkezinde de otel sayısı artmaya başladı. Özellikle Erciyes'te pik dönemlerde misafirleri şehir otellerine yönlendiriyoruz ancak şehir otellerinde de boş yer bulmak zor oluyor. Erciyes, mutlaka şehirde de otel yatırımlarını tetiklemiştir. Şehirde de şu anda 10 bin civarında yatak kapasitemiz var. Bu sayı da giderek artacak."

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"ERCİYES'TE TURİZMİ 12 AYA YAYMIŞ BULUNUYORUZ"

Otel yatırımcılarının master planı sonrasında buraya ilgi göstermelerinin önemli nedenleri olduğunu vurgulayan Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

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"Bütün sistemin tek bir elden yönetilmesi, tek muhatabın Kayseri Büyükşehir Belediyesi olması gibi unsurlar otel yatırımcısına burayı cazip kıldı. Biz otel dışındaki kısımları misafirler için en konforlu hale getirdik. Aynı Avrupa'daki gibi 19 mekanik tesisle 112 kilometre pistlerde gönüllerince kayabiliyorlar. Otelcilerimiz de hizmeti dört dörtlük verdikten sonra burada aslında her şey yolunda gitmiş oluyor. Otel yatırımcısının projeye inanmaları da çok önemliydi. Biz artık sadece bir kayak merkezi değil, bir destinasyonuz. Erciyes, kayak sezonundan sonra kapısını kapatan bir merkez değil. Erciyes, 12 ay istifade edilen dört mevsim açık bir yer. Dolayısıyla pist sezonu bittikten sonra da yazın gelen takımlarla otellerin açık kalması sağlanır. Dolayısıyla Erciyes'te turizmi 12 aya yaymış bulunuyoruz."

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