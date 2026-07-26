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Erciyes'te rekor sezon! 3,3 milyon ziyaretçi, 250 milyon dolarlık katkı

26.07.2026 - 10:51 | Son Güncellenme:

#Erciyes Rekor#Turizm Merkezi#Ekonomi Katkısı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nce bu sezon 3 milyon 300 bin ziyaretçi ağırlandı, ayrıca ülke ekonomisine 250 milyon dolarlık katkı sağlandı.

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Erciyeste rekor sezon 3,3 milyon ziyaretçi, 250 milyon dolarlık katkı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor. Bu sezon 3 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes, ülke ekonomisine de 250 milyon dolar katkı sağladı. Kayak merkezinin son 10 yılda ülke ekonomisine yarattığı katma değer ise 2,5 milyar dolar oldu.

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'REKORLARLA BİTEN BİR KIŞ SEZONU OLDU'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, "Erciyes bereketi devam ediyor. Sezon muhteşem başlamıştı. Çok güzel bir ziyaretçi sayısına ulaştık. Kar yağışı yine çok güzeldi. Rekorlarla biten bir kış sezonu oldu. Arkasından devam eden yaz faaliyetleri var. Tenis turnuvaları, futbol takımları, otellerimizin açık kalması ve bizim yaptığımız kendi faaliyetlerimiz, çocuk oyun alanlarımız, misafirlerimizin gondolları bu sıcaklarda özellikle ziyaret etmesi, yakın zamanda yaptığımız plaj voleybolu ve ağustos ayında yapacağımız 'Meteor Gözlem Şenliği' derken dolu dolu Erciyes yazını yaşamaya devam ediyoruz. Tüm misafirleri de davet ediyoruz" dedi.

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'TÜRKİYE EKONOMİSİNE CİDDİ KATKI SAĞLAMIŞ OLUYOR'

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Akşehirlioğlu, "12 ay buradan istifade etme anlamında da Erciyes’in gelirlerde; Kayseri’ye, çevresine, Türkiye’ye ve ülkemize de katkısı da tabii ki gelişiyor. Yaklaşık yıllık 250 milyon dolar gibi Kayseri’ye ve Türkiye’ye bir katkı sağlıyor. Gelen misafirlerimiz, kayakçılarımız yaz ve kış toplam 1 yıllık sezonda Kayseri ve Türkiye ekonomisine ciddi bir rakam katkı sağlamış oluyor. Yıllık Erciyes’in katkısını düşündüğümüzde, 10 yıllık süreçte de yabancı ve yerli misafirler ile birlikte bütün bu ekonomiyi düşündüğümüzde, 10 yıllık toplam 2,5 milyar dolar gibi bir katkısı oldu" diye konuştu.

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KAYAKÇILARIN YÜZDE 15'İ YABANCI

Erciyes'e bireysel gelişlerin devam ettiğine de değinen Zafer Akşehirlioğlu, "Toplam ziyaretçi sayımızın yaklaşık yüzde 20-25’i, kayakçılarımızdan oluşuyor. Kayakçılarımızın içerisinde de yaklaşık yüzde 15 civarını ise yabancı misafirlerimiz oluşturuyor. Bunlar Rusya, Ukrayna’dan artık charterlarla değil ama yine de Erciyes oralarda bilindiği için bireysel gelişler devam ediyor. Bunun yanı sıra Polonya ve Çekya’dan kış aylarında charterlarımız devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda devam edecek. İnşallah buna yeni ülkeler eklenecek" dedi.

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'SEZON HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ'

Misafirlere hizmet etmeyi sürdürdüklerini de söyleyen Akşehirlioğlu, "Kayak amaçlı değil ama geldiklerinde hem kayakları görebilecekleri hem de Erciyes'i ziyaret edebilecekleri, Kapadokya ile birleştirilen muhteşem bir destinasyon haline gelen; yurt dışından Singapur, Endonezya, Malezya diğer taraftan Brezilya, Meksika bu tür ve tüm Avrupa ülkelerinden misafirler Erciyes'e geliyorlar. Yaz faaliyetleri bir yandan devam ederken, hem kışın hazırlığını şirket içerisinde hallediyoruz hem de gelen misafirlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Dolayısıyla biz çetin ve yoğun kar yağışıyla geçen bir kıştan sonra da yine aynı tempo ve yoğunlukla bir sonraki kış sezonuna hazırlıklarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

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SEZONDA MACARİSTAN BEKLENTİSİ

Akşehirlioğlu, "İnşallah yine karın erken yağması ile güzel ve bereketli bir sezon geçecek. Yeni ülkelerin, Macaristan'dan gelmesini planlıyoruz. Yeni ülkeler, her zaman Erciyes’e eklenmeye devam edecek. Erciyes’in 4 mevsim, 12 ay hizmet eden bir destinasyon haline gelmesi ki bu artık kış sezonunun, kayağın belli bir noktaya gelmesinden sonra ikinci hedef olarak istenilen noktaydı. Burada artık adım adım ilerliyoruz. Hatta ilk adımımızı çok güçlü attığımız düşünüyorum" dedi.

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'365 GÜN ERCİYES'TEN İSTİFADE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Akşehirlioğlu, "Bu yıl kayak sezonu tamamlanır tamamlanmaz, mayıs ayının hemen sonunda tenis turnuvaları başladı. Arkasından tenis turnuvaları tamamlanır tamamlanmaz, futbol ve bisiklet takımları burada kamp yapmak için geldiler. Bu döngü eylül ayına kadar devam edecek. Eylül ayında tekrar tenis turnuvaları başlayacak ve arkasından da yine kış sezonu gelecek. Dolayısıyla otellerimiz açık kalmış olacak. Erciyes’te esnaflarımız çalışmaya devam edecek. 4 mevsim, 12 ay, 365 gün Erciyes’ten istifade etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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