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ERDEMİR, TEKNOFEST'te "İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması" düzenleyecek

01.10.2026 - 10:20 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST#ERDEMİR#TEKNOFEST Güneydoğu

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, ERDEMİR'in TEKNOFEST kapsamında "İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması" düzenleyeceğini bildirdi.

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ERDEMİR, TEKNOFESTte İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması düzenleyecek
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyorHaberin Tüm Fotoğrafları

TEKNOFEST kapsamında, OYAK şirketlerinden ERDEMİR koordinasyonunda düzenlenecek "İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması"nın tanıtımı, festival alanındaki "Malzemenin Yolculuğu" deneyim alanında yapıldı.

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Burada konuşan Yalçıntaş, TEKNOFEST'te gençlerin ve öğrencilerin teknolojiyle bir araya geldiğini ve bu kapsamda yeni bir yarışma başlattıklarını söyledi.

Teknolojinin temelinin malzeme olduğunu belirten Yalçıntaş, "Eğer elinizde doğru malzeme yoksa arzu ettiğiniz teknolojiyi geliştirmeniz neredeyse imkansız olur. Biz de Erdemir Grubu olarak Türkiye'de malzeme teknolojisi alanında en iyi imkanlara sahip olan firmalardan biriyiz." diye konuştu.

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"AR-GE İMKANLARIMIZI YARIŞMACILARA SUNACAĞIZ"

Yalçıntaş, bu kapsamda yeni malzemeler geliştirilmesi için bir yarışma başlattıklarını ve bu yarışmanın, üniversite ve üzeri seviyedeki katılımcılara yönelik olacağını bildirdi.

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Yarışmaya başvuruların kasım ayında başlayacağına işaret eden Yalçıntaş, şunları kaydetti:

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"Belli bir şartname yayınlayacağız ve o şartname çerçevesinde öğrenciler, üniversite ve üniversite üstü öğrenciler, şartnamede belirtilen malzemeyi geliştirmeye çalışacaklar. Ar-Ge imkanlarımızı yarışmacılara sunacağız, malzeme ihtiyaçlarını bizler karşılayacağız. Yarışma neticesinde belli bir maddi ödül de olacak. Geliştirilen malzemenin daha sonra endüstriyel hale getirilmesi, ekonomik değer kazanması ve endüstriyel ölçekte üretilmesi için bizler de Erdemir Grubu olarak bu malzemeyi geliştiren genç arkadaşlarımızla beraber olacağız. Ben malzeme alanında kendine güvenen tüm gençleri yarışmaya katılmaya davet ediyorum."

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ERDEMİR, TEKNOFESTte İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması düzenleyecek

DEMİRÖREN MEDYA STANDINDA DİMİ SÜRPRİZİ

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Demirören Medya, TEKNOFEST Güneydoğu’da 250 metrekarelik standıyla yerini alıyor. Yoğun ilgi gören stantta, medya ve teknoloji alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşuyor.

Stantta ziyaretçileri Demirören Medya Teknoloji birimi tarafından geliştirilen yerli yapay zeka asistanı ‘Dimi’ karşılıyor. 'Vaktin yok, di mi? Ben hallederim' sloganıyla ziyaretçilere sunulan Dimi’nin, kullanıcıların çalışma biçimini ve tercihlerini anlayarak onlar adına fikir geliştirmesi, görev üstlenmesi ve aksiyon alması hedefleniyor.

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