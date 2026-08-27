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Erzrum'daki 2. OSB'de 650 hektarlık ilave alanın tahsisi onaylandı

27.08.2026 - 14:11 | Son Güncellenme:

#Erzurum Sanayi#2. OSB Gelişimi#Ekonomik Büyüme

Erzurum'daki inşası devam eden 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 650 hektarlık ilave alanın tahsisi onaylandı.

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Erzrumdaki 2. OSBde 650 hektarlık ilave alanın tahsisi onaylandı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, 2. OSB'de çalışmaları yürütülen 650 hektarlık ilave alanın tahsis süreci tamamlandı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, tahsisin onaylandığını ve sürecin şehrin sanayi altyapısına katkı sağlayacağını belirtti.

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Tahsis sürecinin siyasi temsilciler ve bürokratlarca koordineli şekilde takip edildiğini ifade eden Özakalın, arazi büyüme ihtiyacına cevap verecek onayın hayırlı olması temennisinde bulundu.

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