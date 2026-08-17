Erzurum 1. OSB'de güneş enerjisi hamlesi: Elektriğin yüzde 30'u GES'ten

Aziziye ilçesinde 127 hektar alanda kurulu 10 bin kişinin istihdam edildiği 1. OSB'de, sanayicilerin enerji maliyetlerini düşürmek ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen ve Dünya Bankasınca finanse edilen 1,3 milyon avro bütçeli proje kapsamında, OSB'deki sağlık koruma bant alanlarında imar planı değişikliği yapılarak 6 parselden oluşan 26 bin metrekarelik alan GES kurulumu için tahsis edildi.

Panellerin yerleştirildiği santralin ay sonu veya eylül ayında faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Projeyle OSB'nin elektrik tüketiminin yüzde 30'unun karşılanması ve aylık yaklaşık 1,6 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor. OSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, projeye başvurunun 2021'de yapıldığını söyledi.

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Kentte OSB'nin 1970'lerde kurulduğunu belirten Urkuç, "OSB'miz Doğu Anadolu'nun ilk, Türkiye'nin 4. OSB'si. Geçen uzun yıllar doğrultusunda yüzde 100'lük doluluk alanına ulaşmıştık. Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyoruz." dedi.

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"3 MEGAVATLIK GES PROJEMİZİ KAZANDIRMIŞ OLDUK"

Urkuç, GES'lerle sanayicinin yanında olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın projesi doğrultusunda Dünya Bankasının finanse ettiği projeye katıldık. Türkiye'deki OSB'ler içinde 25. olarak projemizi kabul ettirdik. Amacımız yenilenebilir enerji denilen güneş enerjisi santrallerini OSB'mize kazandırmaktı. 3 yılın sonunda 1. OSB Müdürlüğümüze ait 3 megavatlık GES projemizi kazandırmış olduk.

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Projemiz tam sürat devam ediyor, ihalesini bakanlık uhdesinde yaptık. Bu ay sonu ya da eylülde projemizi tamamlamış olacağız. 6 parselden oluşan 26 bin metrekare alanı GES alanı olarak kuruyoruz. 1,3 milyon avroluk bir proje ve OSB'de kullanılan enerjinin yüzde 30'unu inşallah güneşten sağlayacağız. Aylık minimum 1,6 milyon lira tasarruf elde edeceğiz."

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"OSB'MİZİ YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR ENERJİ LEED SERTİFİKASI'NI ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Enerjinin dünyada kıymetli hale geldiğini ve 1. OSB'de yenilenebilir enerjiye önem verdiklerini dile getiren Urkuç, "Bu projemizden hariç OSB'mizde sanayicilerin çatı ve saha GES projeleri vardı tamamlandı. Projemizle de OSB'mizin yüzde 90 enerjisini güneşten alacağız ve yenilenebilir enerjiye geçmiş olacağız. OSB'mizi yüzde 100 yenilenebilir enerji LEED Sertifikası'nı almayı hedefliyoruz. Bunları başarırsak inşallah diğer şehir ve bölgelerden yatırımcıyı Erzurum'a çekmek için önemli fırsat olacaktır." diye konuştu.

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Urkuç, devletin sanayiciler için oluşturduğu ayrıcalığa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ciddi memnuniyet var, elektrik önemli bir gider kalemiydi, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, sanayicinin yaşadığı sıkıntılı sorunlar içinde en azından buradan kar elde etmeleri çok önemli. Herkes enerji maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. Tükettiğiniz enerjinin 2 katı kadar üretim yapabilir, kullanılan mahsuplaşılıyor, geri kalanı devletimize satılıyor. Bütün sanayicilerimiz de dönüşüm içerisine girdi."