'Eşel mobil enflasyonist baskıları sınırlandırdı'

14.04.2026 - 08:59 | Son Güncellenme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD programı kapsamında New York'ta ilk sunumunu gerçekleştirdi.

Karahan, ABD programı kapsamında New York'ta gerçekleştirdiği "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunumunda, enflasyon ve makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sunumda mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 30,9’a gerilediğini belirten Karahan, düşüş hızının değişmekle birlikte dezenflasyonun tüm alt gruplarda sürdüğünü kaydetti.

Karahan, mart ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüşün görüldüğüne dikkati çekerek, kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığın dezenflasyonu desteklediğini ve bu desteğin bu yıl devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Eşel mobil sisteminin enflasyonist baskıları sınırlandırdığını vurgulayan Karahan, iktisadi faaliyette yavaşlamanın görüldüğünü aktardı.

Karahan, kapasite kullanımının zayıf seyrettiğini belirterek, talep göstergelerinin iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Ankete dayalı göstergelerin, iktisadi faaliyetteki yavaşlamayı doğruladığını aktaran Karahan, kredi büyümesinin yılın ilk çeyreğinde yavaşladığını ifade etti.

Karahan, enerji ve turizmle şekillenen cari işlemler açığının tarihsel ortalamanın altında seyrettiğini vurguladı.

Altın fiyatlarındaki gerilemenin hanehalkı döviz talebinde etkili olduğunu kaydeden Karahan, rezervlerin düzeyinin daha önceki çıkış dönemlerinde olduğundan daha güçlü olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam ile görüştü
İstanbul'da dev narkotik baskını! 6 kişi gözaltında
MEB'den Siverek'te okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Sivas'taki mezarlıkta gizemli kıble farkı! Şehitlik ile sivil mezarlar farklı yönde