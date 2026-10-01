Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAkaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi! Karar Resmi Gazete'de
HaberlerUzmanpara

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi! Karar Resmi Gazete'de

01.10.2026 - 00:25 | Son Güncellenme:

#Akaryakıt#Benzin#Ötv Düzenlemesi

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, bugün itibarıyla sona erdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu ÖTV düzenlemesiyle, benzin ve LPG'de yeni dönem başladı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi Karar Resmi Gazetede

Buna göre, akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla devreye alınan eşel mobil sistemi uygulaması, bugün itibarıyla bitti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Enflasyonla mücadele ve piyasadaki ani fiyat şoklarını engellemek için benzinde vergi artışı, ağustosta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde aylara bölündü.

LPG'DE EŞEL MOBİL ÖNCESİ SİSTEME DÖNÜŞ YAPILDI

İlginizi Çekebilir
Ülkede akaryakıt fiyatları rekor kırdı, sürücüler sıra dışı yöntemlere başvurdu Yemeklik yağ koyuyorlar
Ülkede akaryakıt fiyatları rekor kırdı, sürücüler sıra dışı yöntemlere başvurdu! 'Yemeklik yağ koyuyorlar'
Motorine 9 liralık indirim ÖTV kararı pompaya yansıdı
Motorine 9 liralık indirim! ÖTV kararı pompaya yansıdı

LPG'de ise eşel mobil öncesi sisteme dönüldü. Buna göre, LPG türü mallar için eşel mobil sistemi kapsamında son olarak kilogram başına 9,2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, bu sistem öncesindeki 11,3830 lira seviyesine yükseltildi. Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren LPG otogaz pompa fiyatında yaklaşık 1,48 lira artış bekleniyor.

Haberin Devamı

AKARYAKITTA KADEMELİ ÖTV TUTARI

Benzinde eşel mobil öncesi sisteme dönüş nedeniyle beklenen 12,47 liralık fiyat artışı, ÖTV'nin tek seferde değil, kademeli olarak geri getirilmesiyle engellendi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle normal şartlarda benzinde litre başına 10,39 lira ÖTV artışı yapılması, ÖTV tutarının eşel mobil öncesi tutar olan 14,8277 lira olması ve bunun da pompa fiyatına yaklaşık 12,47 lira zam olarak yansıtılması bekleniyordu.

Haberin Devamı

Ancak piyasadaki fiyat baskısını azaltmak amacıyla ağustosta motorin için yapılan düzenlemeye benzer şekilde benzin için de "kademeli geçiş" modeli getirildi.

Buna göre, benzindeki ÖTV tutarı ekim ayında litre başına 7,9000 lira, kasımda 11,3600 lira ve aralıkta 14,8277 lira (eşel mobil öncesi ÖTV tutarı) olarak belirlendi.

Bu ÖTV düzenlemesi nedeniyle bugünden itibaren benzin pompa fiyatında yaklaşık 4,15 lira artış bekleniyor. Dolayısıyla 1 Ekim'de piyasa fiyatının 12,47 lira yerine 4,15 lira artması ve 8,32 lira daha az artış yapılması sağlandı.

Haberin Devamı
Fon soruşturmasında kritik saatler! 5 şirket TMSF'ye devredildi... 3 kişiye tutuklama talebi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRFon soruşturmasında kritik saatler! 5 şirket TMSF'ye devredildi... 3 kişiye tutuklama talebiHaberi Görüntüle

AKARYAKITA ÖTV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE’DE

Benzin türlerinde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre başına ÖTV tutarı 1 Kasım'dan itibaren 11,36 TL, 1 Aralık'tan itibaren ise 14,8277 TL olarak uygulanacak.

Kararla, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre başına ÖTV tutarı 31 Ekim'e kadar 7,90 TL olarak uygulanacak. Bu tutar 1-30 Kasım döneminde 11,36 TL'ye, 1 Aralık ve sonrasında ise 14,8277 TL'ye yükselecek.

Haberin Devamı

98 oktan kurşunsuz benzinin litre başına ÖTV tutarı ise 31 Ekim'e kadar 8,90 TL, 1-30 Kasım döneminde 12,36 TL, 1 Aralık'tan itibaren 15,5437 TL olacak. Düzenleme, 30 Eylül 2026 tarihli ve 11822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

AYM'nin süresiz nafaka iptali Resmi Gazete'de! İşte merak edilen 7 soru ve cevabı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAYM'nin süresiz nafaka iptali Resmi Gazete'de! İşte merak edilen 7 soru ve cevabıHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
SPKdan tasfiye edilen fonlar için ara ödeme kararı
SPK'dan tasfiye edilen fonlar için ara ödeme kararı
İngiliz basını yazdı İsrail uçağında yaşananların perde arkası: Üç ihtimal masada, kaçırılsaydı ne olacaktı
İngiliz basını yazdı! İsrail uçağında yaşananların perde arkası: 'Üç ihtimal masada, kaçırılsaydı ne olacaktı?'
TFFde Ferhat Gündoğdu krizi Elleri kolları bağlandı
TFF'de Ferhat Gündoğdu krizi! Elleri kolları bağlandı
Okan Buruk kararını verdi Galatasarayda her şey sil baştan
Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da her şey sil baştan
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginKim nasıl kök salmayacaksa?..
Melih Aşık
Melih AşıkCHP’NİN SON DEMLERİ
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalABD’nin zulmü yüzünden İran’ın zalimliğini unuttuk
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluGüllü davasında ilk yüzleşme!
Eren Aka
Eren AkaZeytinde aracıya yer yok!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaCate Blanchett’in ‘Electra’sı neden görülmeli?
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut Özerİslam Düşüncesinde Nefsü’l-Emr: Hakikatin Zihinden Bağımsız Zemini
İlgili Haberler
Çay içmek için uğradı, hayatını kaybetti 2 çocuk babasının feci sonu
Çay içmek için uğradı, hayatını kaybetti! 2 çocuk babasının feci sonu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Telif meselesi bir güvenlik meselesine dönmüştür
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Telif meselesi bir güvenlik meselesine dönmüştür
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: İzleme Komisyonunun bir hafta, 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: İzleme Komisyonu'nun bir hafta, 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum
Kırıkkale Belediyesi’nde rüşvet operasyonu 3 çalışan gözaltında
Kırıkkale Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! 3 çalışan gözaltında