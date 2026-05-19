Eskişehir’de büyükbaş kurbanlık bitti

Eskişehir’de Kurban Bayramı öncesi hayvanlarını satan besicilerin yüzü güldü. Eskişehirli büyükbaş üreticileri, kurbanlıkların büyük bir kısmının satıldığını veya rezerve edildiğini söyledi.

Odunpazarı ilçesi kırsal Çavlum Mahallesi'nde büyükbaş üreticiliği yapan 33 yaşındaki Bekir Türkmen, "Bizim kurbanlıklarımız bitti. Bu taraflarda hayvan kalmadı diyebiliriz. Kendi hayvanlarımızı toptan verdiğimiz için tekli satışımız kalmadı. Bu sene piyasa oldukça iyiydi, erkek hayvanlar 380-400 bin lira, dişi hayvanlar ise 350-370 bin lira bandında alıcı buldu" dedi.

"Son güne kalan ıskartaya razı olur"

Vatandaşların her yıl olduğu gibi ‘son gün ucuzlar’ mantığıyla hareket ettiğini ancak bu yıl durumun farklı seyrettiğini vurgulayan Türkmen, şu uyarılarda bulundu:

"Millet son günlere kalalım da hesaplı olsun diye ağırdan alıyor ama o iş bu sene zor. Satışlar önceki iki-üç seneye göre çok daha iyi geçti. Şu an piyasadan mal toplamaya kalksak kimsede kolay kolay hayvan bulunmaz. İyi, alımlı ve kurban vasfı tam olan hayvanlar gitti. Sona kalanlar genellikle kurbanlık vasfını tam tamamlamayan ya da 'ıskarta' diyebileceğimiz kusurlu hayvanlar olur."

"Bu bir zincirleme süreç"

Besicilikten perakende satışa kadar olan sürecin ciddi maliyetler barındırdığını ifade eden Türkmen, "Biz 50 hayvanı birden veririz, alan kişi üzerine kesim, paketleme, çadır ve yol masraflarını ekleyerek tek tek satar. Bu bir zincirleme süreçtir. Ancak genel tabloda Doğu ve Güneydoğu’dan gelen hayvanlarımızın çoğu satıldı. 550-600 kiloluk standart hayvanların yanı sıra nadiren çıkan 1 tonluk dev kurbanlıklar da çoktan şahıslara ayrıldı" diyerek sözlerini noktaladı.