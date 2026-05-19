Eskişehir’de büyükbaş kurbanlık bitti

19.05.2026 - 11:32 | Son Güncellenme:

Eskişehir’de Kurban Bayramı’na az bir süre kala büyükbaş kurbanlıkların neredeyse tamamı satılırken, üretici Bekir Türkmen, "Ucuz olur diye son günü bekleyenler aradığı hayvanı bulamayabilir" uyarısında bulundu.

Eskişehir’de Kurban Bayramı öncesi hayvanlarını satan besicilerin yüzü güldü. Eskişehirli büyükbaş üreticileri, kurbanlıkların büyük bir kısmının satıldığını veya rezerve edildiğini söyledi.

Odunpazarı ilçesi kırsal Çavlum Mahallesi'nde büyükbaş üreticiliği yapan 33 yaşındaki Bekir Türkmen, "Bizim kurbanlıklarımız bitti. Bu taraflarda hayvan kalmadı diyebiliriz. Kendi hayvanlarımızı toptan verdiğimiz için tekli satışımız kalmadı. Bu sene piyasa oldukça iyiydi, erkek hayvanlar 380-400 bin lira, dişi hayvanlar ise 350-370 bin lira bandında alıcı buldu" dedi.

"Son güne kalan ıskartaya razı olur"

Vatandaşların her yıl olduğu gibi ‘son gün ucuzlar’ mantığıyla hareket ettiğini ancak bu yıl durumun farklı seyrettiğini vurgulayan Türkmen, şu uyarılarda bulundu:

"Millet son günlere kalalım da hesaplı olsun diye ağırdan alıyor ama o iş bu sene zor. Satışlar önceki iki-üç seneye göre çok daha iyi geçti. Şu an piyasadan mal toplamaya kalksak kimsede kolay kolay hayvan bulunmaz. İyi, alımlı ve kurban vasfı tam olan hayvanlar gitti. Sona kalanlar genellikle kurbanlık vasfını tam tamamlamayan ya da 'ıskarta' diyebileceğimiz kusurlu hayvanlar olur."

"Bu bir zincirleme süreç"

Besicilikten perakende satışa kadar olan sürecin ciddi maliyetler barındırdığını ifade eden Türkmen, "Biz 50 hayvanı birden veririz, alan kişi üzerine kesim, paketleme, çadır ve yol masraflarını ekleyerek tek tek satar. Bu bir zincirleme süreçtir. Ancak genel tabloda Doğu ve Güneydoğu’dan gelen hayvanlarımızın çoğu satıldı. 550-600 kiloluk standart hayvanların yanı sıra nadiren çıkan 1 tonluk dev kurbanlıklar da çoktan şahıslara ayrıldı" diyerek sözlerini noktaladı.

Avrupa devi gözünü Türkiye'ye dikti! 'Tomahawk yerine TAYFUN'
Meteoroloji’den 81 il için kritik uyarı! 5 gün sürecek
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt sürprizi! Alacağı görev ortaya çıktı
Sağlık raporlarında yeni dönem! e-Nabız’dan tek tıkla sağlık raporu dönemi başlıyor
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Times Meydanı‘nda performans sergiledi
Afyonkarahisar'da kavgayı ayırmak isteyenlerin üzerine bıçakla çullanmıştı! Yakayı ele verdi
Torbalı’da korkunç olay! Yanmış kadın cesedi bulundu: Cesedin yanındaki kadından kan donduran ifade