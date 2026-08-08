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Esnaf ve sanatkara 75 milyar lira finansman

08.08.2026 - 11:58 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Ticaret Bakanlığı#Esnaf Kredileri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2026 yılının ilk 6 ayında esnaf ve sanatkarlarımıza ülkemiz genelinde 98 bin 678 kullandırım kapsamında 74,8 milyar lirayı aşan tutarda uygun geri ödeme koşullu finansman sağlanmıştır." bilgisini verdi.

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Esnaf ve sanatkara 75 milyar lira finansman

Bolat, Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer'in küçük esnaf ve işletmelerden talep edilen yüksek telif ücretlerine ilişkin yazılı soru önergesine cevap verdi.

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Esnaf ve sanatkarların finansmana erişimlerindeki en önemli seçeneğin, Ticaret Bakanlığının görev alanında yer alan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle sağlanan Hazine destekli krediler olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"2026 yılının ilk 6 ayında esnaf ve sanatkarlarımıza ülkemiz genelinde 98 bin 678 kullandırım kapsamında 74,8 milyar lirayı aşan tutarda uygun geri ödeme koşullu finansman sağlanmıştır. Türkiye genelinde 2002 yılından 30 Haziran 2026 tarihine kadar olan dönemde esnaf ve sanatkarlara sağlanan Hazine destekli kredilerin toplam tutarı 4 milyon 697 bin 89 kullandırım kapsamında 814,6 milyar lira olmuştur. Söz konusu finansman imkanlarımız sayesinde esnaf ve sanatkarlarımız, her dönemde kesintisiz şekilde desteklenmeye devam edilmektedir."

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Bakan Bolat, soru önergesindeki "telif hakkı" konusunun Kültür ve Turizm Bakanlığının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve alt mevzuatına ilişkin olduğunu ifade ederek, "Yürüttüğümüz rutin iş ve işlemlerin yanında esnaf ve sanatkarlarımızın karşılaştıkları sorunlara diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çözümler sunulması için çalışmalara aralıksız şekilde devam edilmekte, sektörlerimizdeki tüm gelişmeler meslek kuruluşlarımızla koordineli şekilde yakından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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