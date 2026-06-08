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UzmanparaEsnaf ve sanatkarlara 23 yılda 803 milyar lira kredi sağlandı
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Esnaf ve sanatkarlara 23 yılda 803 milyar lira kredi sağlandı

08.06.2026 - 09:47 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Ticaret Bakanlığı#Esnaf Kredileri

Ticaret Bakanlığı, bakanlığa bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerince yürütülen hazine destekli finansman uygulamasıyla son 23 yılda esnaf ve sanatkarlara toplam 803 milyar lira kredi sağlandığını duyurdu.

Esnaf ve sanatkarlara 23 yılda 803 milyar lira kredi sağlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve hükümetin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikaları doğrultusunda, esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştırmaya yönelik desteklerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, "Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimizin kefaletiyle yürütülen hazine destekli kredi uygulamaları ile esnaf ve sanatkarlarımızın işletme sermayelerinin güçlendirilmesi, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve ekonomik hayata katkılarının artırılması hedeflenmektedir. 2026 yılının ilk beş aylık döneminde (1 Ocak - 31 Mayıs 2026), esnaf ve sanatkarlarımıza 83 bin 420 kredi kullandırımı kapsamında toplam 63,1 milyar lira tutarında hazine destekli finansman sağlanmıştır. 2002 yılından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar olan dönemde ise esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli kredilerin toplam tutarı, 4 milyon 681 bin 831 kredi kullandırımı kapsamında yaklaşık 802,9 milyar liraya ulaşmıştır" denildi.

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'YENİ YATIRIM VE BÜYÜME İMKANLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Açıklamada ayrıca son yıllardaki finansman desteklerine yer verilerek, şöyle denildi: "Son yıllarda sağlanan finansman destekleri incelendiğinde; 2023 yılında 441 bin 151 kredi kullandırımı kapsamında 164 milyar lira, 2024 yılında 232 bin 192 kredi kullandırımı kapsamında 114,8 milyar lira, 2025 yılında ise 257 bin 709 kredi kullandırımı kapsamında 175,8 milyar lira tutarında hazine destekli kredi sağlanmıştır. Esnaf ve sanatkarlarımız; üretimin, ticaretin, istihdamın ve sosyal hayatın temel unsurlarından biri olmayı sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, esnaf ve sanatkarlarımızın güçlenmesini, rekabet kabiliyetlerinin artırılmasını ve finansman imkanlarının geliştirilmesini öncelikli hedeflerimiz arasında görmekteyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştırmaya, kredi maliyetlerini hafifletmeye, yeni yatırım ve büyüme imkanlarını desteklemeye devam edeceğiz. Güçlü esnaf, güçlü ticaret; güçlü ticaret ise güçlü Türkiye demektir. Bu anlayışla, daha rekabetçi, daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir ticaret ekosistemini hep birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz." (DHA)

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