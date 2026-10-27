Esnafa hal hatır sorup denetimlere katılıyor! İnsansı robot MEGA şaşırtıyor

Kayseri'de Melikgazi Belediyesince alınan "MEGA" adlı insansı robot, ilçedeki esnaf denetimlerinde zabıta ekiplerine eşlik ediyor.

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Çarşı Melikgazi'de zabıta ekipleriyle gerçekleştirilen denetimde esnafın hatrını soran MEGA, yapay zeka destekli donanımıyla reyonlardaki etiketleri tarayarak ürün fiyatlarını kasa fiyatlarıyla karşılaştırıyor.

Ürünlerin raf ömürleri ve hijyen standartları hakkında bilgilendirmede bulunabilen MEGA, tespitlerini anlık olarak ilgili birimlere aktarıyor.

Kurallara riayet eden işletmecilere sesli olarak teşekkür eden insansı robot, eksikleri bulunan esnafı ise mevzuat konusunda bilgilendiriyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gelişen teknolojiye ülke, şehir ve ilçe olarak uyum sağlamaya çalıştıklarını, robotların gelecekte güvenlikten afete, temizlikten bilgilendirmeye kadar birçok alanda kullanılabileceğini söyledi.

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Teknolojinin gelişmesiyle robotların günlük yaşamda daha fazla yer almaya başladığını belirten Palancıoğlu, farklı ülkelerde polis, emniyet ve askerlik hizmetlerinde kullanılan robotların, yerel yönetimlerin çalışmalarında da görev alabileceğini dile getirdi.

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"ÇARŞI MELİKGAZİ'DE DENETİMLER YAPIYOR, VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRİYOR"

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Palancıoğlu, MEGA'nın Çarşı Melikgazi'de zabıta ekiplerine eşlik ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek için robotumuzu farklı alanlarda kullanıyoruz. Bugün de burada zabıta olarak Çarşı Melikgazi'de denetimler yapıyor, vatandaşları bilgilendiriyor. Aynı zamanda onların yüzlerini güldürüyor, motivasyon veriyor. Almış olduğumuz robot her geçen gün yeni bir görevle vatandaşlarımızla iç içe hizmetlerde kullanılan bir hale gelmiş durumda. Teknolojiyi hakikaten iyi yönde kullanırsanız o zaman çok farklı faydaları ortaya çıkabiliyor. Böyle robot bir zabıtayla karşılaşmaları, buranın düzenini sağlaması açısından önerilerde bulunması, uyarılarda bulunması esnafımız tarafından da memnuniyetle karşılandı."

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Yapay zeka destekli robotların belirli görevleri yerine getirebilmesi için önceden eğitilmesi gerektiğini belirten Palancıoğlu, belediyenin AR-GE ve bilgi işlem birimlerindeki personelin robot üzerinde çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

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Bu kapsamda liseler ve teknoloji atölyeleri aracılığıyla gençlerin teknoloji alanında yetiştirilmesine önem verdiklerini vurgulayan Palancıoğlu, Göktürk Melikgazi gibi projelerle gençlerin insansız hava araçları ve robotik sistemler geliştirebilecek seviyeye ulaşmalarını amaçladıklarını kaydetti.

MEGA İLE ESNAF ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOGLAR YAŞANIYOR

Manav Ahmet Murt da MEGA'nın çarşıya hareketlilik kazandırdığını ve esnafla güzel bir diyalog kurduğunu söyledi.

MEGA'nın zabıta olarak görev yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Murt, "MEGA çarşıya geldiğinden beri bayağı bir değişiklik oldu. Bizi teftiş ediyor, saçımıza, sakalımıza karışıyor. Etiketi olmayan ürünlerin etiketini takmamızı söylüyor. Bu beni güldürüyor, yakalıyor bizi. Müşterilerin çok hoşuna gidiyor, onunla sohbet ediyorlar. Mesela bir şey ikram etmek istediklerinde MEGA sadece yağ kullandığını, yiyip içemeyeceğini söylüyor. Bu da bizi güldürüyor." dedi.

Manav Mahmut Özgöncü ise MEGA'nın gelmesiyle çarşıda hareketlilik yaşandığını söyledi.

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Çocukların robotla ilgilendiğini ve ailelerinin de rahatça alışveriş yaptığını anlatan Özgöncü, müşterilerin MEGA'yı görünce mutlu olduğunu belirtti.

Özgöncü, robotun tezgahtaki ürünleri kontrol ettiğini kaydederek, "Benimle ilgilendi, tezgahtaki nar ve mandalinalara baktı. 'Çok güzel ürünleriniz var.' dedi. Ürünlerimizin kaliteli olduğuna memnun oldu. Muz ikram ettim, 'Şekerim var yiyemem.' dedi." ifadelerini kullandı.