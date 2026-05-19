Euro Bölgesi 7,8 milyar euro dış ticaret fazlası verdi

19.05.2026 - 14:09 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Ticaret Fazlası#Avrupa Birliği

Euro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası mart ayında 7,8 milyar euro oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 233,9 milyar euroya gerilerken, ithalatı ise yüzde 2,7 yükselerek 228 milyar euroya çıktı. AB, söz konusu ayda 5,9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

AB’nin ticaret fazlası geçen ay 9,1 milyar euro, geçen yılın mart döneminde ise 34 milyar euro seviyesinde gerçekleşmişti. AB'nin ticaret fazlasındaki gerileme büyük ölçüde enerji ürünlerindeki açığın artmasından kaynaklandı.

Euro Bölgesi'nde ihracat martta yıllık bazda yüzde 5,5 düşüşle 265,2 milyar euroya gerilerken, ithalat ise yüzde 4,4 artışla 257,4 milyar euroya ulaştı. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası martta 7,8 milyar avro oldu. Euro Bölgesi, geçen yılın mart ayında 34,1 milyar avro ticaret fazlası vermişti.

Mart ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 45 milyar euro ile ABD, 32,9 milyar euro ile İngiltere, 23 milyar euro ile İsviçre, 17,7 milyar euro ile Çin ve 9,6 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 50,3 milyar euro ile Çin, 31,5 milyar euro ile ABD, 14,9 milyar euro ile İngiltere, 13,9 milyar euro ile İsviçre, 9,3 milyar euro ile Norveç ve 8,8 milyar euro ile Türkiye olarak tespit edildi.

Avrupa devi gözünü Türkiye'ye dikti! 'Tomahawk yerine TAYFUN'
Meteoroloji’den 81 il için kritik uyarı! 5 gün sürecek
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt sürprizi! Alacağı görev ortaya çıktı
Sağlık raporlarında yeni dönem! e-Nabız’dan tek tıkla sağlık raporu dönemi başlıyor
ULUSAL TALİHİ
İmamoğlu'nun kalemini Özel kırdı
'Ağır Roman' davalık oldu!
Anadolu'dan Michelin'e!
THY Frieze NY'ta
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Times Meydanı‘nda performans sergiledi
Afyonkarahisar'da kavgayı ayırmak isteyenlerin üzerine bıçakla çullanmıştı! Yakayı ele verdi
Torbalı’da korkunç olay! Yanmış kadın cesedi bulundu: Cesedin yanındaki kadından kan donduran ifade