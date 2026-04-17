Euro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi

17.04.2026 - 14:10 | Son Güncellenme:

#Euro Bölgesi#Dış Ticaret#AB İhracatı

Euro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası şubat ayında 11,5 milyar euro oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 204,7 milyar euro, ithalatı ise yüzde 3,5 düşerek 195,7 milyar euro oldu. AB, söz konusu ayda 9,1 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ihracat şubatta yıllık bazda yüzde 6,7 düşüşle 232,4 milyar euro, ithalat ise yüzde 2,2 azalışla 220,9 milyar euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası şubatta 11,5 milyar euro oldu.

Şubat ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 38,3 milyar euro ile ABD, 28,6 milyar euro ile İngiltere, 18,9 milyar euro ile İsviçre, 14,2 milyar euro ile Çin ve 8,9 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 45,5 milyar euro ile Çin, 27,7 milyar euro ile ABD, 13,1 milyar euro ile İngiltere, 11,9 milyar euro ile İsviçre, 7,6 milyar euro ile Türkiye ve Norveç olarak tespit edildi.

