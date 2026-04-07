Euro Bölgesi'nde bileşik PMI 9 ayın dibinde

S&P Global, Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı. Verilere göre, şubatta 51,9 olan Euro Bölgesi bileşik PMI, martta 50,7'ye geriledi. Böylece Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 9 ayın en düşük seviyesine indi. Euro Bölgesi'nde şubatta 51,9 olan hizmet sektörü PMI da martta son 10 ayın en alt seviyesi olan 50,2'ye düştü.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Piyasa beklentileri, martta bileşik PMI'nın 50,5, hizmet PMI'nın 50,1 olması yönündeydi. Veriler, Euro Bölgesi’nde mart ayında maliyet baskılarının yoğunlaşmasıyla özel sektörde faaliyet artışının çok düşük seviyede kaldığını ortaya koydu.

Ayrıca, Euro Bölgesi’nde geçen yılın temmuz ayından bu yana ilk defa talep koşulları kötüleşirken hizmet sektöründe yeni siparişler geriledi. PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.