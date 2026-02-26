Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi düştü
HaberlerUzmanparaEuro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi düştü

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi düştü

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda 1 puan düşüşle 98,3'e indi.

26.02.2026 - 14:38 | | AA
Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi düştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, şubat ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre hem AB'de hem de Euro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda 1 puan azalarak 98,3 puan oldu.

Haberin Devamı

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde endeksin 99,8 puana çıkacağı yönündeydi. Açıklanan verinin, beklentilerden düşük gerçekleşmesi dikkati çekti.

Endeksteki düşüş büyük ölçüde hizmet ve inşaat sektörlerindeki güvenin azalmasından kaynaklandı. Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi ise şubatta eksi 12,4'ten eksi 12,2’ye yükseldi. AB’de ocakta eksi 11,7 seviyesindeki endeks, şubat ayında değişmedi.

Küresel ham çelik üretimi ocakta geriledi

Küresel ham çelik üretimi ocakta geriledi

Instagram sakıncalı kelimeler için uyarı sistemine geçiyor

Instagram sakıncalı kelimeler için uyarı sistemine geçiyor