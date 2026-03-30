UzmanparaEuro Bölgesi'nde ekonomiye güven düştü
Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven düştü

30.03.2026 - 14:04 | Son Güncellenme:

Euro Bölgesi’nde Orta Doğu’daki gelişmelerin ekonomik büyümeyi zayıflatacağı beklentisiyle ekonomik güven endeksi martta aylık bazda 1,6 puan düşüşle 96,6 seviyesine geriledi.

Euro Bölgesinde ekonomiye güven düştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mart ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB’de ekonomik güven endeksi martta aylık bazda 1,5 puan azalarak 96,7 puan oldu.

Euro Bölgesi’nde de endeks aynı dönemde 1,6 puan düşüşle 96,6 puana geriledi.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi’nde endeksin 96,5 puan olması yönündeydi.

Endeksteki düşüşün büyük ölçüde tüketiciler, perakendeciler ve hizmet sektörü yöneticilerinde güven azalmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi martta eksi 12,3’ten eksi 16,3’e indi. AB’de şubatta eksi 11,8 seviyesindeki endeks, martta eksi 15,2’ye geriledi.

Orta Doğu’daki gelişmelerin ve artan enerji maliyetlerinin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği beklentisinin, Euro Bölgesi’ndeki işletmelerin ve tüketicilerin gelecek beklentilerini daha karamsar hale getirdiği belirtildi.

İsrail, İranda enerji tesisini vurdu; Tahran karanlığa gömüldü
İsrail, İran'da enerji tesisini vurdu; Tahran karanlığa gömüldü
Altında çok konuşulacak 2 rakam Hangi senaryolar masada
Altında çok konuşulacak 2 rakam! Hangi senaryolar masada?
2 kuzuyla başlayıp 70 küçükbaşa çıkardı 40 anaç hayvan 250 bin TL kâr bırakıyor
2 kuzuyla başlayıp 70 küçükbaşa çıkardı! '40 anaç hayvan 250 bin TL kâr bırakıyor'
Milliyet Gazetesi yazarları Kosova-Türkiye maçını değerlendirdi Çantada keklik takım değiller
Milliyet Gazetesi yazarları Kosova-Türkiye maçını değerlendirdi! 'Çantada keklik takım değiller'
Mezarlıkta kanlı pusu Ziyarete geldiler, kurşun yağmuruna tutuldular: 1 ölü 1 yaralı
Mezarlıkta kanlı pusu! Ziyarete geldiler, kurşun yağmuruna tutuldular: 1 ölü 1 yaralı
Son dakika… Meteoroloji’den yeni uyarı İstanbullular dikkat: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Son dakika… Meteoroloji’den yeni uyarı! İstanbullular dikkat: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Annesinin sevgilisini bıçakladı Detaylar ortaya çıktı
Annesinin sevgilisini bıçakladı! Detaylar ortaya çıktı
DMMden Türkiye savaşa girecek iddialarına yalanlama
DMM'den 'Türkiye savaşa girecek' iddialarına yalanlama