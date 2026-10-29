Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven ekimde geriledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ekim ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi ekimde aylık bazda 0,6 puan gerileyerek 96,9 puan oldu.

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Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,6 puanlık düşüşle 96,9 puana indi. Böylece ekonomik güven hem AB hem de Euro Bölgesi'nde üst üste ikinci ay azaldı.

Endeksteki düşüş, sanayi dışındaki bütün sektörlerde güvenin zayıflamasından kaynaklandı. Tüketici güven endeksi de Euro Bölgesi'nde eylüldeki eksi 16,8 seviyesinden eksi 17,9'a, AB'de eksi 16,1'den eksi 17,3'e geriledi. Eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi ise her iki bölge için 97,5 puan olarak revize edildi.