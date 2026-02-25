Euro Bölgesi'nde enflasyon açıklandı

Canlı Borsa
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,7 olarak tespit edildi.

25.02.2026 - 14:52 | | AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ocak ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Enflasyon aralık ayına göre ise yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 1,7, aylık bazda eksi yüzde 0,5 olacağı yönündeydi. Euro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda eksi yüzde 1,1 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise yıllık enflasyon ocakta yüzde 2 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon eksi yüzde 0,4 olarak belirlendi. Enflasyon, ocakta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,4 oldu.

