Euro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu

Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaEuro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu
18.03.2026 - 14:25 | Son Güncellenme:

#Euro Bölgesi#Enflasyon#Şubat

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 1,9 seviyesine yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) şubat ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 1,7 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 1,9'a ulaştı. Enflasyon, şubatta aylık bazda ise yüzde 0,6 oldu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Piyasa beklentisi, enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 1,9, aylık bazda yüzde 0,7 olacağı yönündeydi. Euro Bölgesi'nde şubatta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,1 olurken bölgede aylık enflasyon yüzde 0,6 seviyesinde belirlendi. Enflasyon, şubatta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,5 ve İspanya'da yüzde 2,5 oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR
İrandaki enerji tesislerine büyük saldırı
İran'daki enerji tesislerine büyük saldırı
Altın ve dolar yatırımcısı nefesini tuttu: Bugün saat 21.00’de belli oluyor
Altın ve dolar yatırımcısı nefesini tuttu: Bugün saat 21.00’de belli oluyor
Ateşkese kapı kapandı İran’dan savaşın kaderini belirleyecek tek şart
Ateşkese kapı kapandı! İran’dan savaşın kaderini belirleyecek tek şart
Meteorolojiden bayram uyarısı Yarın başlıyor günlerce sürecek: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil
Meteoroloji'den bayram uyarısı! Yarın başlıyor günlerce sürecek: İstanbul, Ankara ve İzmir dahil
Yazarlar
Özay ŞendirSAVAŞLAR EN ÇOK FAKİRLERİ VURUR…
Abbas GüçlüEğitim neden çok önemli?
Dilara KoçakBayram temizliği sadece evde değil
Asu MaroDünyaya gelmenin nedenini bulmak
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)BAŞIMIZ SAĞOLSUN CAHİLLER
Servet YıldırımTürkiye’den 85 ülkeyi yönetmek
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile görüştü
Çekiçle kavgaya geliyordu, kamerayı görünce çark etti: 180 bin lira ceza hayırlı olsun
Yol verme tartışması dehşete döndü! Kuryeyi darbedip, aracıyla ezdi
Fatih'teki vahşet planlı çıktı! Güvenlik kamerasına yansıyan diyalog her şeyi ortaya çıkardı