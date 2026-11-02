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Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI geriledi

02.11.2026 - 12:40 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Euro Bölgesi#İmalat Sanayi

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 52,7 puana gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesine indi.

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Euro Bölgesinde imalat sanayi PMI geriledi

S&P Global, Euro Bölgesi'nin ekim ayı imalat sanayi PMI verilerini yayımladı. Buna göre, eylülde 52,9 olan Euro Bölgesi imalat sanayi PMI, ekimde 52,7'ye düştü. Böylece, ekimde imalat sanayi PMI son iki ayın en düşük seviyesinde belirlendi.

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Euro Bölgesi'nde eylülde 53,6 olan imalat sanayi üretim endeksi de ekimde 52,8'e inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Veriler, yeni siparişlerdeki büyümenin yavaşlamasına ve tedarik zinciri baskılarına rağmen imalat sanayi üretimindeki artışın sürdüğünü ortaya koydu.

Girdi maliyetleri mayıstan bu yana en hızlı artışını kaydederken üreticiler satış fiyatlarını da yükseltti. PMI verilerinde 50'nin üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

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