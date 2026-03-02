Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI yükseldi
Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayında 50,8 puanla son 44 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
02.03.2026 - 13:06 | | AA
Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin şubat ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektörü şubatta ciddi ölçüde toparlandı.
Ocakta 49,5 puan olan imalat sanayi PMI, şubatta 50,8 puana çıktı. Böylece, Euro Bölgesi'nde fabrika siparişlerindeki güçlü artışla imalat sanayi PMI son 44 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Piyasa beklentisi de Euro Bölgesi'nde şubat ayı imalat sanayi PMI'ın 50,8 puan olması yönündeydi. PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.