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Euro Bölgesi'nde işsizlik haziranda yüzde 6,3 oldu

30.07.2026 - 12:41 | Son Güncellenme:

#İşsizlik#Euro Bölgesi#AB İstatistik Ofisi

Euro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı haziran ayında yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti.

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Euro Bölgesinde işsizlik haziranda yüzde 6,3 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı. Geçmişe yönelik verilerde güncelleme yapan kurum, daha önce yüzde 6,2 olarak açıklanan Euro Bölgesi mayıs ayı işsizlik oranını yüzde 6,3, AB işsizlik oranını da yüzde 5,9'dan yüzde 6 seviyesine revize etti.

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Son verilerle birlikte, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 6,3 olan işsizlik oranı, haziranda da aynı seviyede ölçüldü.

Öte yandan, işsizlik oranı, 2025'in haziran ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Haziranda işsizlik oranı, Finlandiya'da yüzde 10,5, İspanya'da yüzde 10,1, İsveç'te yüzde 8,7, Fransa'da yüzde 8,2 ve Yunanistan'da yüzde 8 oldu.

AB'de işsiz sayısı, haziranda 13 milyon 317 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 11 milyon 130 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

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Haziranda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 987 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 351 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,5, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 14,8 olarak kaydedildi.

 

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