Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı
Euro Bölgesi'nde işsizlik sabit kaldı

01.06.2026 - 14:15

Euro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de martta yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, nisanda değişmedi.

Eurostat, geçmişe yönelik verilerde güncelleme yaptı. Kurum, daha önce 6,2 olarak açıklanmış Euro Bölgesi mart ayı işsizlik oranını yüzde 6,3 olarak revize etti.

Güncelleme sonrasında Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisanda da aynı seviyede gerçekleşti. Öte yandan, işsizlik oranı, 2025'in nisan ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

Nisanda işsizlik oranı, Finlandiya'da yüzde 10,6, İspanya'da 10,3, Yunanistan'da 9,5, İsveç'te 8,6 ve Fransa'da yüzde 8,2 oldu. AB'de işsiz sayısı, nisanda 13 milyon 238 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 11 milyon 75 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Nisanda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 913 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 337 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,1, Euro Bölgesi'nde ise 14,7 olarak kaydedildi.

