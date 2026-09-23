Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaEuro Bölgesi'nde PMI yaklaşık 3,5 yılın zirvesinde
HaberlerUzmanpara

Euro Bölgesi'nde PMI yaklaşık 3,5 yılın zirvesinde

23.09.2026 - 12:01 | Son Güncellenme:

#PMI#Satın Alma Yöneticileri Endeksi#Euro Bölgesi

Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri eylülde hızlanırken, bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,1 ile son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Euro Bölgesinde PMI yaklaşık 3,5 yılın zirvesinde

S&P Global, Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin öncü PMI verilerini yayımladı. Verilere göre, ağustosta 52 olan Euro Bölgesi bileşik PMI, eylülde 53,1'e yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Böylece bileşik PMI, Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri art arda üçüncü ay büyüdü.

Avro Bölgesi'nde ağustosta 51,6 olan hizmet sektörü PMI, eylülde 53'e çıkarak son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İmalat sanayi PMI ise eylülde 52,7 ile ağustos ayındaki seviyesini korudu.

İmalat sanayi üretim endeksi de 53,3'ten 53,4'e yükselerek son 55 ayın zirvesine çıktı.

Veriler, Avro Bölgesi'nde hem hizmet hem de imalat sektörlerindeki büyümenin eylülde güçlendiğini ortaya koydu.

Haberin Devamı

Bölgedeki şirketlerin yeni siparişleri art arda üçüncü ay yükseldi.

Öte yandan, girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki artış eylülde hızlanarak son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Haberin Devamı

PMI verilerinde 50 ve üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş, CHPden istifa etti
Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti
Fon soruşturması mesajı: 40 milyonluk transferi durdurduk
Fon soruşturması mesajı: 40 milyonluk transferi durdurduk
25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti
25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti!
Siirt’te 5 dakikalık ışık hadisesi Vatandaşlar izlemek için akın etti
Siirt’te 5 dakikalık ışık hadisesi! Vatandaşlar izlemek için akın etti
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirNew York notları...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüÜniversitelerde sorgulama yılı!..
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşTasfiye yabancı sermayenin girişini artıracak
Dilara Koçak
Dilara Koçakİsrafın görünmeyen yüzü
Servet Yıldırım
Servet YıldırımMadoff hikâyesi neden önemli?
Osman Gençer
Osman GençerEn iyisi, en kolayı en temizi bizimki
İlgili Haberler
SON DAKİKA | Doğu Perinçek Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi
SON DAKİKA | Doğu Perinçek 'Kozinoğlu soruşturması'nda ifade verdi
Emre Alkin ve Kerem Alkin’in ifadeleri ortaya çıktı: Sermaye piyasası hakkında yeterli bilgim bulunmamaktadır
Emre Alkin ve Kerem Alkin’in ifadeleri ortaya çıktı: Sermaye piyasası hakkında yeterli bilgim bulunmamaktadır
Manisada okul önünde dehşet saçan saldırganla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı
Manisa'da okul önünde dehşet saçan saldırganla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı
Bursa İnegölde zincirleme kaza: 2 yaralı
Bursa İnegöl'de zincirleme kaza: 2 yaralı