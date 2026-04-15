Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı

15.04.2026 - 14:16 | Son Güncellenme:

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

Euro Bölgesinde sanayi üretimi arttı

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nde şubat ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

AB'de de sanayi üretimi şubatta aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi, yıllık bazda yüzde 0,1 azaldı.

Şubat ayında AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 5,7 ile İrlanda'da, yüzde 3,3 ile Finlandiya'da ve yüzde 3,2 ile İsveç'te oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 6 ile Malta, yüzde 4,6 ile Lüksemburg ve yüzde 2,1 ile Yunanistan'da ölçüldü.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 7,7 ile İsveç'te, yüzde 7,4 ile Belçika'da ve yüzde 5,8 ile Danimarka'da gerçekleşti.

En fazla düşüş yüzde 17 ile Lüksemburg'da yüzde 10 ile İrlanda'da ve yüzde 8 ile Bulgaristan'da belirlendi.

 

 

