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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi eylülde arttı

16.11.2026 - 13:48 | Son Güncellenme:

#Sanayi Üretimi#Avrupa Birliği#Danimarka

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

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Euro Bölgesinde sanayi üretimi eylülde arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 0,2 artarken yıllık bazda ise yüzde 1,5 azaldı.

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AB'de ise sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 0,5 yükselirken yıllık bazda yüzde 0,8 geriledi. Eylülde AB ülkeleri arasında sanayi üretiminde aylık bazda en fazla artış yüzde 3,7 ile Danimarka'da, yüzde 2,9 ile Polonya'da ve yüzde 2,7 ile Çekya ve Slovakya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 5,5 ile İrlanda'da, yüzde 3,8 ile Lüksemburg'da ve yüzde 2,6 ile Romanya'da kaydedildi. Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 8,8 ile Hollanda'da, yüzde 8,2 ile Macaristan'da ve yüzde 7,1 ile Litvanya ve Malta'da görüldü. En fazla düşüşün ise yüzde 19,1 ile İrlanda'da, yüzde 8,9 ile Bulgaristan'da ve yüzde 6,3 ile Romanya'da olduğu belirlendi.

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