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Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda azaldı

16.09.2026 - 13:56 | Son Güncellenme:

#Euro Bölgesi Sanayi Üretimi#AB Ekonomik Veriler#Sanayi Sektörü

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi.

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Euro Bölgesinde sanayi üretimi temmuzda azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

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Buna göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,1 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre değişmedi.

AB'de ise sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 gerilerken, yıllık bazda yüzde 0,3 arttı.

Temmuzda AB ülkeleri arasında sanayi üretiminde aylık bazda en fazla artış yüzde 4,5 ile Lüksemburg'da, yüzde 3,9 ile Hırvatistan'da ve yüzde 2,6 ile İrlanda'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 4,2 ile Danimarka'da, yüzde 2,9 ile Bulgaristan'da ve yüzde 2,4 ile Litvanya'da kaydedildi.

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Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 8,2 ile Hollanda'da, yüzde 7,2 ile Hırvatistan'da ve yüzde 6,5 ile Litvanya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 6,8 ile Bulgaristan'da, yüzde 6,3 ile Romanya'da ve yüzde 5,6 ile Belçika'da kayıtlara geçti.

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Eurostat ayrıca daha önce Euro Bölgesi için aylık bazda değişmediğini açıkladığı haziran ayı sanayi üretimi verisini yüzde 0,1 düşüş olarak revize etti. AB için hazirandaki aylık değişim de yüzde 0,2 artıştan yüzde 0,1 düşüşe güncellendi.

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Hazirana ilişkin yıllık değişimler ise Euro Bölgesi'nde yüzde 0,1 artıştan yüzde 0,3 düşüşe, AB'de yüzde 0,6 artıştan yüzde 0,3 artışa revize edildi.

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