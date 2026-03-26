Euro Bölgesi'nde şirket kredi hacmi arttı

UzmanparaEuro Bölgesi'nde şirket kredi hacmi arttı
26.03.2026 - 14:51 | Son Güncellenme:

Euro Bölgesi'nde şirketlere yönelik banka kredileri şubat ayında yıllık bazda hafif artış kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), şubat ayı şirket ve tüketici kredileri ile para arzı istatistiklerini yayımladı. Buna göre, yıllık bazda ocakta yüzde 2,8 büyüyen şirket kredileri, şubatta yüzde 2,9 artış kaydetti. Tüketici kredileri de yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi.

Para politikası açısından kritik bir gösterge olarak kabul edilen M3 para arzı yüzde 3 artışla analistlerin yüzde 3,1 artış beklentisinin altında kaldı.

GÖZLER MART ENFLASYON RAKAMLARINDA

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde enflasyon şubatta yüzde 1,9'a gerileyerek, ECB'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2'nin altına indi. Ancak şubat sonunda Orta Doğu'da başlayan çatışmalar nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının, mart ayı itibarıyla enflasyonu yeniden yukarı çekmesi bekleniyor.

ECB Yönetim Konseyi, son toplantısında politika faizini sabit bırakmıştı. Banka, petrol fiyatlarındaki şokun enflasyon üzerinde "belirgin" bir kısa vadeli etki yaratacağı konusunda uyarıda bulundu. Bu arada piyasalarda, artan enerji maliyetleri ve savaşın yarattığı belirsizlik nedeniyle ECB’nin yakın zamanda faiz artırımına gidebileceği senaryosu ağırlık kazanıyor.

İrana son darbe hazırlığı
İran'a 'son darbe' hazırlığı!
1 liraya ikna etti, 20 milyon dolarını çarptı İş insanı Leyla Alatona büyük şok
1 liraya ikna etti, 20 milyon dolarını çarptı! İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok
Osimhene bir değil iki operasyon
Osimhen'e bir değil iki operasyon
Eski savcının Whatsapp yazışmalarından Rezan Epözdemir çıktı 300 bin dolara tahliye
Eski savcının Whatsapp yazışmalarından Rezan Epözdemir çıktı! 300 bin dolara tahliye
İlgili Haberler
Bakan Çiftçiden sosyal medyada suç örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyonlara ilişkin paylaşım
Bakan Çiftçi'den sosyal medyada suç örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyonlara ilişkin paylaşım
Şüpheli hareketleri dikkat çekmişti Kulağından çıkanlar şoke etti
Şüpheli hareketleri dikkat çekmişti! Kulağından çıkanlar şoke etti
İBBye yönelik Yolsuzluk davası; duruşma 30 Marta ertelendi
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davası; duruşma 30 Mart'a ertelendi
Bakan Murat Kurum, New York’ta konuştu: İklim krizi, şu anda yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir
Bakan Murat Kurum, New York’ta konuştu: İklim krizi, şu anda yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir