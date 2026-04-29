Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Euro Bölgesi'nde şirket kredileri hız kazandı
Euro Bölgesi'nde şirket kredileri hız kazandı

29.04.2026 - 12:28 | Son Güncellenme:

Euro Bölgesi'nde şirketlere sağlanan krediler martta Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlere rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 arttı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), şirket ve tüketici kredilerinin martta yaşanan değişimlerini yayımladı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki şirketlere yönelik banka kredileri martta yıllık bazda yüzde 3,2 artış gösterdi. Söz konusu rakam şubatta yüzde 3 seviyesindeydi. Hane halkına yönelik kredi büyümesi ise yüzde 3 ile sabit kaldı.

Gelecekteki ekonomik faaliyetlerin öncü göstergesi olarak kabul edilen en geniş tanımlı para arzı M3 ise yüzde 3,2 artarak analistlerin yüzde 3,1 olan beklentisini geride bıraktı. Söz konusu veri şubatta yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmişti.

GÖZLER ECB'NİN FAİZ KARARINDA

Birçok analist, ECB'nin, yarın gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor.

Haberin Devamı

Öte yandan, İran ile yaşanan gerilim ve buna bağlı artan enflasyonist baskılar karşısında ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu ve gerektiğinde müdahaleye hazır bulunduğunu yineledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Uzmanlar, mevcut sıkılaşma eğilimi ve jeopolitik riskler göz önüne alındığında, hazirandaki toplantıda faiz artışının güçlü bir ihtimal olarak masada olduğunu belirtiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'de Tedesco'ya duygusal veda! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih
Beyaz Saray buz kesti! Kral Charles konuştu, Trump neye uğradığını şaşırdı: 'Biz olmasak Fransızca konuşurdunuz'
Meyve kasası cinayeti! Genç avukat ablasının davasını üstlendi kanlı pusuda öldürüldü
Resmi Gazete'de yayımlandı: Taşınmaz satışlarında ödeme sistemi düzenlemesi
İlgili Haberler
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Balıkesir Ayvalık açıklarında narkotik operasyonu: 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kocaeli'de temel kazısı paniği! 5 katlı bina mühürlendi, 14 kişi tahliye edildi
Türkiye'nin giyilebilir en büyük ayakkabısı ortaya çıktı! Tam 222 numara