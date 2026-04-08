UzmanparaEuro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü
HaberlerUzmanpara

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü

08.04.2026 - 15:35 | Son Güncellenme:

#Euro Bölgesi#Üretici#Fiyat

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubat ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,7 geriledi.

Euro Bölgesinde üretici fiyatları düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın şubat ayına göre de yüzde 2,7 azaldı.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 3 düştü. Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3 azalacağı yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, şubatta aylık bazda en fazla yüzde 3,1 ile İspanya’da, yüzde 2,6 ile İrlanda’da ve yüzde 1,8 ile Portekiz’de azaldı. Aylık ÜFE şubatta, Hırvatistan’da yüzde 3,8, Finlandiya’da yüzde 2,7 ve Litvanya’da yüzde 1,8 arttı.

ÜFE, şubatta yıllık bazda İspanya’da yüzde 7, İrlanda’da yüzde 4,6 ve Portekiz’de yüzde 4,5 azalırken Bulgaristan’da yüzde 9,2, Finlandiya’da yüzde 7,9 ve İsveç’te yüzde 3,5 yükseldi.

Özay Şendir
Abbas Güçlü
Dilara Koçak
Asu Maro
Servet Yıldırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Isparta-Antalya kara yolunda can pazarı Tır ile minibüs çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı
MHP Lideri Bahçeliden ateşkes mesajı: Memnuniyetle karşılıyoruz
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
