Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre, AB'de ÜFE, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın şubat ayına göre de yüzde 2,7 azaldı.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 3 düştü. Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3 azalacağı yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, şubatta aylık bazda en fazla yüzde 3,1 ile İspanya’da, yüzde 2,6 ile İrlanda’da ve yüzde 1,8 ile Portekiz’de azaldı. Aylık ÜFE şubatta, Hırvatistan’da yüzde 3,8, Finlandiya’da yüzde 2,7 ve Litvanya’da yüzde 1,8 arttı.

ÜFE, şubatta yıllık bazda İspanya’da yüzde 7, İrlanda’da yüzde 4,6 ve Portekiz’de yüzde 4,5 azalırken Bulgaristan’da yüzde 9,2, Finlandiya’da yüzde 7,9 ve İsveç’te yüzde 3,5 yükseldi.