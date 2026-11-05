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Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları eylülde arttı

05.11.2026 - 14:14 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Euro Bölgesi#Üretici Fiyat Endeksi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 yükseldi.

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Euro Bölgesinde üretici fiyatları eylülde arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre AB'de ÜFE, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 2,6, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,9 arttı.

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Euro Bölgesi'nde de ÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 2,5 artarken, yıllık bazda yüzde 11,1 yükseldi. Euro Bölgesi'nde üretici fiyatlarının yükselmesinde enerji fiyatlarındaki artış etkili oldu.

AB üyeleri arasında ÜFE, eylülde aylık bazda en fazla yüzde 4,6 ile Bulgaristan'da, yüzde 4,2 ile Litvanya'da ve yüzde 3,9 ile Yunanistan ve İspanya'da yükseldi. Lüksemburg ve Malta'da ise üretici fiyatları değişmedi.

ÜFE, eylülde yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 22,9, İrlanda'da yüzde 19,9 ve Litvanya'da yüzde 19 artarken, Lüksemburg'da yüzde 8,1 geriledi.

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