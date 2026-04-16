Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon arttı

16.04.2026 - 12:36 | Son Güncellenme:

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında hizmetler ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 2,6 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mart ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,6'ya ulaştı. Enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 1,3 oldu.

Piyasa beklentisi, enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda yüzde 1,2 olacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerini aşması dikkati çekti.

Euro Bölgesi'nde martta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde ölçüldü.

Mart ayında enflasyondaki artış büyük ölçüde hizmet sektörü ve enerji ürünleri fiyatının yükselişinden kaynaklandı.

AB'de ise yıllık enflasyon martta yüzde 2,8 olurken, aylık enflasyon yüzde 1,1 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, martta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 2, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 3,4 oldu.

