Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi

31.03.2026 - 16:28 | Son Güncellenme:

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında enerji fiyatlarındaki artışla yüzde 2,5 seviyesine yükseldi.

Euro Bölgesinde yıllık enflasyon yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,5'e ulaştı. Enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 1,2 oldu.

Piyasa beklentisi, enflasyonun şubatta yıllık bazda yüzde 2,6 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde martta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde martta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,9 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,2 ile hizmetler, yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon martta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,9, İtalya'da yüzde 1,5 ve İspanya'da yüzde 3,3 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Euro Bölgesi enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Trump köşeye sıkıştı, Tahrandan dengeleri değiştirecek karar: Plan onaylandı
