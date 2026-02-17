Euro cinsi stabilcoinlere yeşil ışık

Nagel, Almanya’daki Amerikan Ticaret Odası etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Euroya dayalı stablecoinlerde de fayda görüyorum. Bireyler ve şirketler bunları sınır ötesi ödemelerde düşük maliyetle kullanabilir” dedi.

Haberin Devamı

Nagel'in açıklamaları, bazı yetkililerin doların hakimiyeti ve araçların özel olarak ihraç edilmesinin finansal istikrarı tehlikeye atabileceği konusundaki endişelerinin ardından ECB'de euro bazlı stablecoin'lere karşı artan bir açık fikirliliği gösteriyor.

Nagel geçen hafta, "Eurosystem'in merkez bankası parasıyla doğrudan ilgili olmayan DLT tabanlı ödeme araçlarını, özellikle tokenize mevduatları ve euro cinsinden stablecoin'leri destekleyebileceğini" söylemişti.

Nagel ayrıca, “Bir ekonomide yerel para biriminin stablecoinlerle ikame edilmesi, o ekonominin dolarize edilmesine eş değer olur” uyarısında bulundu, ancak bu riskin düşük olduğunu ifade etti.