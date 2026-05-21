Ev alacaklara kritik uyarı! Konut piyasasında denge değişti

Milliyet.com.tr/ÖZEL Konut fiyatlarında reel kayıp Nisan'da da sürdü. Konut fiyat endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 4,3 oranında azaldı.

KİRA FİYATLARINDA REEL KAYIP

2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YYKKE) bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,7 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut fiyat endeksinde görülen artışın reel anlamda bir karşılığının olmadığını belirtti. Özelmacıklı, “Aslında konut fiyat endeksinde artış reel anlamda yok. Hatta reel olarak yüzde 4,3 oranında azaldı. Bu, konut fiyatlarının ülkemizde enflasyondan arındırıldığında gerilemeye devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Son 20 aylık dönemde yılbaşına doğru fiyatlarda hafif bir yükseliş eğilimi gözlemlense de bu artışın kısa süreli olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, “Normalde son yaklaşık yirmi aylık dönemde yılbaşına doğru artış ivmesi göstermeye başlamıştı. Ama sonra bu ivme tersine döndü. Özellikle konut kredilerindeki faiz oranlarının yüksekliği ve yatırımcı açısından faizin sunduğu avantajın daha fazla hissedilmesi, alım taleplerini yavaşlattı” dedi.

KONUT REEL OLARAK FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Özelmacıklı, halkın gelirlerinde yaşanan azalmaların da konut talebinde etkili olduğunu belirtti. “Gelirdeki azalma ve finansmana erişimde yaşanan problemler özellikle konuta erişimde, yani konut fiyatlarında reel anlamda bir gerileme oluşturuyor” diyen uzman, piyasanın genel görünümünü de değerlendirdi.

Ancak Özelmacıklı, gelecek dönem için umutlu konuştu. Katılım finansmanı şirketlerinin konut piyasasında önemli bir hareketlilik yarattığını belirten Özelmacıklı, ipotekli satışlardaki artışın bu durumun göstergesi olduğunu söyledi. “Şu anda ipotekli satışlarda yüzde 20’lik bir paya ulaşıldı ve bunun yaklaşık yüzde 7,5’lik kısmı katılım finansmanı şirketlerinin ipoteklerinden oluşuyor” dedi.

Mevsimsel etkilerin de sektörde rol oynadığını aktaran Özelmacıklı, yıl sonunda gayrimenkul sektöründe toparlanmanın daha belirgin olacağını öngörüyor. Özellikle katılım finansmanı şirketlerindeki birikimlerin düşük fiyatlı konutlarda etkisini göstereceğini ve bu segmentte satış artışlarının yaşanacağını ifade etti.

Uzman, yıl genelinde reel gerilemenin enflasyon seviyesinde geçmeyebileceğini belirterek, “Eğer hızlı bir normalleşme görmezsek, bu gerileme devam edebilir. Ancak düşük fiyatlı konutlarda katılım finansmanı ile desteklenen alımlar, piyasada denge sağlayabilir” yorumunu yaptı.

Gayrimenkul yatırımcıları ve konut almak isteyenler için Özelmacıklı’nın açıklamaları, piyasadaki belirsizliğe dikkat çekerken, katılım finansmanı ile birlikte yeni bir fırsat penceresinin de açılabileceğini gösteriyor.

İster yatırımcı olun, ister ev sahibi olmayı planlayın; reel fiyatlarda düşüş, kredi faizleri ve katılım finansmanındaki hareketlilik, piyasayı dikkatle takip etmeyi şart koşuyor.