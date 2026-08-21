Ev alıp satacak herkesi ilgilendiriyor! DASK’ta yeni dönem

Milliyet.com.tr/ HABER MERKEZİ Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, yıllardır uygulanan mevcut DASK poliçesinin yeni ev sahibine devredilmesi dönemi sona erdi. Artık konut satışı gerçekleştiğinde eski malik adına düzenlenen poliçe tapu tesciliyle birlikte kapanacak, yeni malik ise kendi adına yeni bir DASK poliçesi yaptıracak.

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan değişiklik, özellikle ikinci el konut satışlarında sigorta sürecini baştan aşağı değiştirecek. Düzenlemeyle hem eski ev sahibinin kullanılmayan primlerinin iade edilmesi hem de yeni ev sahibinin sigorta kaydının doğrudan kendi adına oluşturulması hedefleniyor.

TAPU DEVRİYLE ESKİ DASK POLİÇESİ SONA ERECEK

Yeni sistemin en dikkat çeken noktası, konut satışında mevcut DASK poliçesinin durumuyla ilgili oldu.

Önceki uygulamada, bir konut satıldığında eski ev sahibinin adına düzenlenmiş olan Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi belirli işlemlerle yeni malik adına devam ettirilebiliyordu. Böylece poliçenin süresi dolana kadar mevcut sigorta sözleşmesi korunabiliyordu.

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Yeni düzenlemeyle bu uygulamadan vazgeçildi.

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Taşınmazın satış yoluyla el değiştirmesi durumunda, tapu sicilinde yeni malik adına tescilin yapıldığı tarih itibarıyla eski ev sahibinin DASK sözleşmesi sona erecek. Başka bir ifadeyle, tapu devriyle birlikte mevcut poliçe de kapanmış olacak.

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YENİ EV SAHİBİ KENDİ ADINA POLİÇE YAPTIRACAK

Düzenlemeyle birlikte konut satın alan kişinin sigorta süreci de değişiyor.

Yeni malik, satın aldığı konut için kendi adına yeni bir Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi düzenletmek zorunda olacak. Satış işlemleri sırasında yeni ev sahibinin adına geçerli bir DASK poliçesinin bulunup bulunmadığı da kontrol edilecek.

Tapu müdürlükleri ile gayrimenkul satış işlemi yapmaya yetkili diğer kurumların, satış sırasında yeni malik adına gerekli sigortanın yapılıp yapılmadığını kontrol etmesi öngörülüyor.

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Böylece satış sonrasında eski malik adına düzenlenmiş bir poliçenin devam etmesi yerine, konutun yeni sahibi ile sigorta sözleşmesindeki kişinin aynı olması sağlanacak.

POLİÇEDE KALAN PARA ESKİ EV SAHİBİNE GERİ DÖNECEK

Yeni uygulamanın evini satan vatandaşları ilgilendiren önemli bir başka ayrıntısı ise prim iadesi olacak.

DASK poliçesi çoğunlukla yıllık olarak düzenleniyor ve prim ödemesi poliçe başlangıcında yapılıyor. Ancak yeni sistemde evin poliçe süresi dolmadan satılması halinde, tapu tesciliyle birlikte sözleşme erken sona erecek.

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Bu durumda poliçenin kullanılmayan dönemine karşılık gelen prim tutarı eski ev sahibine iade edilecek.

Örneğin bir yıllık DASK poliçesi yaptıran kişi konutunu poliçenin bitmesine birkaç ay kala satarsa, satış tarihinden sonraki kullanılmayan süreye karşılık gelen prim bedelini geri alabilecek.

Böylece eski ev sahibinin artık sahibi olmadığı bir konut için sigorta primi ödemeye devam etmesinin önüne geçilmiş olacak.

KONUT SATIŞLARINDA SİGORTA SÜRECİ YENİDEN BAŞLAYACAK

Yeni uygulamayla birlikte ikinci el konut satışlarında DASK açısından yeni bir dönem başlayacak.

Eski sistemde konutun sigortası büyük ölçüde taşınmaz üzerinden ilerlerken, yeni düzenlemeyle poliçe ile malik arasındaki bağ daha belirgin hale getiriliyor.

Satıcı açısından süreç, tapu devriyle birlikte poliçenin sona ermesi ve kalan primin iadesi şeklinde işleyecek. Alıcı açısından ise satın alınan konut için yeni bir poliçe yaptırılması gerekecek.

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Bu nedenle konut satın almayı planlayan vatandaşların tapu işlemleri öncesinde DASK sürecini de hesaba katması önem taşıyacak.

MİRASLA GEÇEN KONUTLARDA SİSTEM FARKLI İŞLEYECEK

Düzenleme yalnızca konut satışlarını kapsamıyor. Miras veya satış dışında başka bir yolla mülkiyetin el değiştirmesi halinde ise farklı bir yöntem uygulanacak.

Taşınmazın miras yoluyla yeni sahibine geçmesi durumunda mevcut DASK poliçesi otomatik olarak sona ermeyecek. Poliçe yeni hak sahibiyle devam edebilecek.

Ancak yeni hak sahibine önemli bir bildirim yükümlülüğü getirildi.

Yeni malik, mülkiyet değişikliğini ve mevcut sigorta sözleşmesinin bulunduğunu öğrendiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde sigorta şirketine veya ilgili acenteye bildirim yapmak zorunda olacak.

SİGORTA ŞİRKETİNE 24 SAAT SÜRE

Yeni hak sahibinin bildirimde bulunmasının ardından bu kez sigorta şirketi için süre başlayacak.

Sigorta şirketi veya acente, bildirimin kendisine ulaşmasının ardından 24 saat içerisinde poliçedeki gerekli değişiklikleri yapmakla yükümlü olacak.

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Bu işlem sigortacılıkta "zeyilname" olarak adlandırılan ek belge üzerinden gerçekleştirilecek. Poliçedeki malik bilgileri güncellenecek ve yeni düzenlenen belge taşınmazın yeni sahibine teslim edilecek.

Böylece miras gibi satış dışındaki mülkiyet değişikliklerinde mevcut sigorta korumasının kesintiye uğramadan devam etmesi amaçlanıyor.

EV ALACAKLARIN DASK’I KENDİ ADINA YAPTIRMASI GEREKECEK

Yeni dönem özellikle konut satın almayı planlayan vatandaşlar açısından önemli olacak. Tapuda satış işlemi tamamlandığında satıcıya ait DASK poliçesi artık alıcıya geçmeyecek.

Bu nedenle yeni malik adına yeni poliçe oluşturulması gerekecek.

Konut satacak vatandaşların ise mevcut poliçelerinin süresi dolmamışsa, kullanılmayan döneme ilişkin prim iadelerini takip etmeleri gerekecek.

Miras yoluyla taşınmaz edinen vatandaşlar açısından ise 15 günlük bildirim süresi kritik önem taşıyacak.

DÜZENLEME 15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hemen uygulanmaya başlamayacak. Yeni DASK sistemi, düzenlemenin yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Bu tarihten itibaren gerçekleştirilecek konut satışlarında eski malik adına düzenlenen DASK poliçesinin yeni sahibine devredilmesi uygulaması sona erecek.

Yeni sistemle birlikte tapu devri, DASK sözleşmesi açısından da bir dönüm noktası olacak. Satıcının poliçesi kapanırken kalan prim kendisine iade edilecek, alıcı ise satın aldığı konut için sigorta sürecine kendi adına yeniden başlayacak.