Ev alıp satacaklar dikkat: Tapu işlemlerinde yeni uygulama!

Milliyet.com.tr/ Ekonomi Daha önce 1 Temmuz 2026 tarihinde başlaması planlanan sistemin yürürlüğe giriş tarihi, hazırlık süreçleri nedeniyle önce 1 Ekim 2026’ya, ardından yapılan son açıklamayla 1 Aralık 2026’ya ertelendi.

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Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede sistemin amacının tapu devri ile ödeme sürecini aynı anda güvence altına almak olduğunu söyledi.

TAPU DEVRİ VE PARA TRANSFERİ AYNI ANDA GERÇEKLEŞECEK

Güvenli Ödeme Sistemi’nin temel hedefinin, gayrimenkul satışlarında yaşanan en büyük risklerden birini ortadan kaldırmak olduğunu belirten Özelmacıklı, mevcut sistemde alıcı ve satıcının farklı aşamalarda risk üstlendiğine dikkat çekti.

Bugün bir taşınmaz satışında iki kritik süreç bulunuyor. Bunlardan ilki mülkiyetin tapu üzerinden devredilmesi, ikincisi ise satış bedelinin karşı tarafa aktarılması olarak öne çıkıyor.

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Yeni sistemle birlikte bu iki işlemin eş zamanlı şekilde ilerlemesi planlanıyor. Böylece “önce para mı verilecek, yoksa önce tapu mu devredilecek?” sorusundan kaynaklanan belirsizliklerin azaltılması amaçlanıyor.

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YÜKLÜ PARA TAŞIMA VE DOLANDIRICILIK RİSKİ AZALACAK

Gayrimenkul satışlarında özellikle yüksek meblağlı işlemlerde önemli güvenlik sorunları yaşanabildiğini ifade eden Özelmacıklı, yeni sistemin bu riskleri azaltmaya yönelik olduğunu belirtti.

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Yüklü miktarda nakit para taşıma zorunluluğu, sahte para riski, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi ihtimallerin güvenli ödeme altyapısıyla daha kontrol edilebilir hale gelmesi bekleniyor.

Ayrıca para hareketlerinin finansal sistem içerisinde kayıt altına alınmasının, kayıt dışılıkla mücadele açısından da önemli bir adım olacağı değerlendiriliyor.

BANKALARIN ALTYAPI HAZIRLIKLARI NEDENİYLE SÜREÇ UZADI

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Sistemin hayata geçirilmesi için Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü aktaran Özelmacıklı, bankaların da sürece dahil olduğunu söyledi.

Tapu işlemi sırasında oluşacak bilgilerin bankalar arasında güvenli şekilde paylaşılması için teknik altyapının hazırlanması gerektiğini belirten Özelmacıklı, bazı bankaların çalışmalarını tamamlayamaması nedeniyle pilot uygulama sürecinin planlandığını ifade etti.

Bu nedenle 1 Aralık tarihinin yalnızca bir erteleme olarak değil, sistemin daha sağlıklı çalışması için yapılan teknik hazırlık dönemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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UZMANLARDAN “GERÇEK DEĞER” UYARISI: SİSTEM TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

üvenli ödeme sisteminin önemli bir adım olduğunu ancak gayrimenkul piyasasında kayıt dışılığın tamamen önlenmesi için başka düzenlemelerin de yapılması gerektiğini belirten Özelmacıklı, tapuda gösterilen satış bedellerine dikkat çekti.

Gayrimenkul satışlarında zaman zaman gerçek piyasa değerinin altında beyanların yapılabildiğini ifade eden Özelmacıklı, sistemin tam anlamıyla etkili olabilmesi için gerçek satış değerlerinin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

Tapuda düşük bedel gösterilmesi sorununun çözülmeden yalnızca ödeme sisteminin değiştirilmesinin yeterli olmayacağını belirten Özelmacıklı, sektörün işlem güvenliği ile birlikte gerçek değer altyapısına da ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

“DEĞER BARIŞI” ÖNERİSİ: TAPU HARCINDA YENİ DÜZENLEME ÇAĞRISI

Geçmiş dönemlerde farklı nedenlerle taşınmazların gerçek değerlerinin altında kaydedildiğini belirten Özelmacıklı, bu durumun düzeltilmesi için teşvik edici adımlar atılması gerektiğini söyledi.

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Bunun için tapu harçlarında indirim yapılabileceğini ve belirli şartlarla değer artış kazancı vergisinde düzenlemeye gidilebileceğini ifade eden Özelmacıklı, “değer barışı” benzeri bir uygulamanın gündeme alınabileceğini belirtti.

Gerçek piyasa değerlerinin sisteme aktarılmasının hem vatandaş hem de kamu açısından daha sağlıklı bir yapı oluşturacağını vurguladı.

GAYRİMENKUL DEĞER HARİTALARI DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR

Gayrimenkul piyasasının sağlıklı takip edilebilmesi için değer haritalarının oluşturulmasının büyük önem taşıdığını belirten Özelmacıklı, farklı veri kaynaklarının bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi.

İlan fiyatları, gerçekleşen satış bedelleri, banka hareketleri ve ekspertiz raporları gibi birçok verinin birlikte değerlendirilmesiyle daha doğru bir piyasa analizinin mümkün olacağını ifade etti.

Bu altyapının oluşturulması halinde taşınmazların gerçek değerlerinin daha kolay takip edilebileceğini ve sektörün daha şeffaf hale geleceğini söyledi.

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ELEKTRONİK İLAN SİSTEMİ SONRASI YENİ DÖNEM

Gayrimenkul sektöründe son dönemde önemli dijital dönüşümlerin yaşandığını belirten Özelmacıklı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile ilan ve yetki süreçlerinin kontrol altına alındığını hatırlattı.

Güvenli Ödeme Sistemi ile mülkiyet transferinin güvence altına alınacağını, değer haritalarıyla birlikte de gayrimenkul piyasasının daha sağlıklı analiz edilebileceğini ifade etti.

Yaklaşık 3,5 milyon tapu işleminin gerçekleştirildiği Türkiye’de, bankalar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşların entegrasyonunun tamamlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

GAYRİMENKULDE DİJİTAL GÜVEN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Güvenli Ödeme Sistemi’nin gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirten Özelmacıklı, ancak gerçek değerlerin sisteme yansıtılması için ek düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sistemin başarılı olabilmesi için yalnızca ödeme güvenliğinin değil, taşınmazların gerçek piyasa değerlerinin de kayıt altına alınması gerektiğini belirten Özelmacıklı, tapu harcı düzenlemeleri ve teşvik mekanizmalarının bu sürece katkı sağlayacağını söyledi.

1 Aralık 2026 itibarıyla başlayacak uygulamayla birlikte gayrimenkul satışlarında daha güvenli, daha kayıtlı ve daha şeffaf bir dönemin hedeflendiği ifade edildi.