Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaEv almak için doğru zaman mı? Uzmanından 'faiz ve fiyat' uyarısı
HaberlerUzmanpara

Ev almak için doğru zaman mı? Uzmanından 'faiz ve fiyat' uyarısı

27.05.2026 - 14:05 | Son Güncellenme:

#Konut#Faiz#Ev Almak

Konut piyasasında milyonların cevabını aradığı 'Şimdi ev alınır mı?' sorusuna uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Yüksek kredi faizleri ve cazip mevduat getirileri nedeniyle birçok kişi alım kararını ertelemeye devam ederken, sektör temsilcileri bunun kısa süre içinde büyük bir fiyat dalgasına dönüşebileceği uyarısında bulundu. Özellikle Orta Doğu’daki gerilim ve artan enerji maliyetlerinin sıfır konut fiyatlarını yukarı çekebileceği belirtilirken, uzmanlar 'bekleyen talep'in piyasada ciddi bir baskı oluşturduğunu söylüyor.

HABER MERKEZİ- Konut piyasasında gözler yeniden 'doğru zaman' tartışmasına çevrildi. Yüksek kredi faizleri nedeniyle beklemeyi tercih eden birçok kişi, 'Fiyatlar düşer mi, yoksa daha da mı yükselecek?' sorusuna yanıt ararken uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in teklifine yanıt geldi! Kurultay için işaret ettiği tarih
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in teklifine yanıt geldi! Kurultay için işaret ettiği tarihHaberi Görüntüle

Sektör temsilcilerine göre şu an piyasada sessiz ama biriken büyük bir talep var. Özellikle faizlerin geri çekilmesi halinde konut fiyatlarında çok hızlı bir yükseliş yaşanabileceği belirtilirken, Orta Doğu’daki gerilim ve artan enerji maliyetlerinin de sıfır konut fiyatlarını yukarı taşıyabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, bugünkü durgun görüntünün kısa sürede tamamen değişebileceğine dikkat çekiyor.

ŞİMDİ EV ALINIR MI?

CNN Türk'ün haberine göre, Orta Doğu’daki gerilim ve artan enerji maliyetlerinin de sıfır konut fiyatlarını yukarı çekmesi bekleniyor. Uzmanlara göre piyasadaki belirsizlik sürse de, özellikle uzun vadeli düşünen ve yeterli gelire sahip olanlar için mevcut dönem önemli fırsatlar barındırıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ev almak için doğru zaman mı Uzmanından faiz ve fiyat uyarısı

“BEKLEMEMESİ GEREKEN BİR DÖNEM”

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, konut fiyatlarında ilerleyen dönemde yeni artışların yaşanabileceğine dikkat çekti. Turan, “Konutların gelecekte daha yükseğe satılacağını gösteriyor. Fiyatların hızlıca yukarı doğru gitmesini görebiliriz. Konut almak isteyenlerin, kirada oturanların ve yeterli geliri olanların aslında beklememesi gereken bir dönem” dedi.

Haberin Devamı

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların hangi yatırım aracını tercih edeceği konusunda kararsız kaldığı belirtiliyor. Konut piyasasında ise satışların yavaşlaması, alıcıların pazarlık gücünü artırıyor. Uzmanlara göre bu durumun en önemli nedenlerinden biri yüksek konut kredisi faizleri.

Haberin Devamı

Ev almak için doğru zaman mı Uzmanından faiz ve fiyat uyarısı

“FAİZLER DÜŞERSE FİYATLAR HIZLA YÜKSELEBİLİR”

Sektör temsilcilerine göre krediye erişimin kolaylaşması halinde konut fiyatlarında yeniden hızlı yükseliş görülebilir. Bilal Emin Turan, yüksek mevduat faizlerinin de konut talebini ertelediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Haberin Devamı

“Vadeli mevduatların yüksek seyretmesi ev almak isteyenlerin frene basmasına sebep oldu. Konut kredi faizlerinin de yüksek olması aslında konut almak isteyenlerin taleplerinin ötelenmesine neden oluyor. Faizler tekrar inmeye başladığında fiyatların hızlıca yukarı doğru gitmesini görebiliriz.”

Birçok kişinin “doğru zamanı” beklediğini ifade eden uzmanlar, bunun her zaman avantaj sağlamayabileceği görüşünde. Turan, piyasada ciddi bir ertelenmiş talep oluştuğunu belirterek, “Bu her zaman doğru bir strateji olmayabilir. Çünkü ötelenmiş bir talep var ve bu talep yığılıyor” dedi.

Haberin Devamı

Konut piyasasını etkileyen bir diğer unsurun ise Orta Doğu’daki gelişmeler olduğu belirtiliyor. Artan petrol ve enerji maliyetlerinin inşaat sektörünü doğrudan etkilediğini söyleyen Turan, “Sektör yetkililerinden aldığımız bilgiye göre yükselen petrol ve enerji maliyetleriyle birlikte global anlamda fiyatlar hızla yukarı gidiyor. Bu da sıfır konutların gelecekte daha yüksek fiyatlarla satılacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Ev almak için doğru zaman mı Uzmanından faiz ve fiyat uyarısı
Lokum gibi ağızda eriyen kavurma tarifi! Bu baharatları koymayın, lastiğe dönmesin
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRLokum gibi ağızda eriyen kavurma tarifi! Bu baharatları koymayın, lastiğe dönmesinHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel’in makam araçları satışa çıkarıldı Plaka ve üzerlerini yazı dikkat çekti
CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel’in makam araçları satışa çıkarıldı! Plaka ve üzerlerini yazı dikkat çekti
İran devlet televizyonundan anlaşma açıklaması ABD ordusu Hürmüzden çekiliyor
İran devlet televizyonundan 'anlaşma' açıklaması! 'ABD ordusu Hürmüz'den çekiliyor'
Fenerbahçede Vedat Muriqi için sözleşme iddiası Aziz Yıldırım detayı
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi için sözleşme iddiası! Aziz Yıldırım detayı
Yunan medyasında Türkiye için Görkemli Plan itirafı Ege adalarını çağrıştırıyor
Yunan medyasında Türkiye için 'Görkemli Plan' itirafı! 'Ege adalarını çağrıştırıyor'
İlgili Haberler
Bakan Çiftçi, Konyada şehit Ali Tekenin ailesine ziyarette bulundu
Bakan Çiftçi, Konya'da şehit Ali Teke'nin ailesine ziyarette bulundu
Bursada şaşkına çeviren olay Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Bursa'da şaşkına çeviren olay! Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hacıların bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hacıların bayramını kutladı
İçişleri Bakanı Çiftçiden 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Çiftçi'den 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım