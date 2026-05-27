Ev almak için doğru zaman mı? Uzmanından 'faiz ve fiyat' uyarısı

HABER MERKEZİ- Konut piyasasında gözler yeniden 'doğru zaman' tartışmasına çevrildi. Yüksek kredi faizleri nedeniyle beklemeyi tercih eden birçok kişi, 'Fiyatlar düşer mi, yoksa daha da mı yükselecek?' sorusuna yanıt ararken uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Sektör temsilcilerine göre şu an piyasada sessiz ama biriken büyük bir talep var. Özellikle faizlerin geri çekilmesi halinde konut fiyatlarında çok hızlı bir yükseliş yaşanabileceği belirtilirken, Orta Doğu’daki gerilim ve artan enerji maliyetlerinin de sıfır konut fiyatlarını yukarı taşıyabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, bugünkü durgun görüntünün kısa sürede tamamen değişebileceğine dikkat çekiyor.

ŞİMDİ EV ALINIR MI?

CNN Türk'ün haberine göre, Orta Doğu’daki gerilim ve artan enerji maliyetlerinin de sıfır konut fiyatlarını yukarı çekmesi bekleniyor. Uzmanlara göre piyasadaki belirsizlik sürse de, özellikle uzun vadeli düşünen ve yeterli gelire sahip olanlar için mevcut dönem önemli fırsatlar barındırıyor.

“BEKLEMEMESİ GEREKEN BİR DÖNEM”

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, konut fiyatlarında ilerleyen dönemde yeni artışların yaşanabileceğine dikkat çekti. Turan, “Konutların gelecekte daha yükseğe satılacağını gösteriyor. Fiyatların hızlıca yukarı doğru gitmesini görebiliriz. Konut almak isteyenlerin, kirada oturanların ve yeterli geliri olanların aslında beklememesi gereken bir dönem” dedi.

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların hangi yatırım aracını tercih edeceği konusunda kararsız kaldığı belirtiliyor. Konut piyasasında ise satışların yavaşlaması, alıcıların pazarlık gücünü artırıyor. Uzmanlara göre bu durumun en önemli nedenlerinden biri yüksek konut kredisi faizleri.

“FAİZLER DÜŞERSE FİYATLAR HIZLA YÜKSELEBİLİR”

Sektör temsilcilerine göre krediye erişimin kolaylaşması halinde konut fiyatlarında yeniden hızlı yükseliş görülebilir. Bilal Emin Turan, yüksek mevduat faizlerinin de konut talebini ertelediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Vadeli mevduatların yüksek seyretmesi ev almak isteyenlerin frene basmasına sebep oldu. Konut kredi faizlerinin de yüksek olması aslında konut almak isteyenlerin taleplerinin ötelenmesine neden oluyor. Faizler tekrar inmeye başladığında fiyatların hızlıca yukarı doğru gitmesini görebiliriz.”

Birçok kişinin “doğru zamanı” beklediğini ifade eden uzmanlar, bunun her zaman avantaj sağlamayabileceği görüşünde. Turan, piyasada ciddi bir ertelenmiş talep oluştuğunu belirterek, “Bu her zaman doğru bir strateji olmayabilir. Çünkü ötelenmiş bir talep var ve bu talep yığılıyor” dedi.

Konut piyasasını etkileyen bir diğer unsurun ise Orta Doğu’daki gelişmeler olduğu belirtiliyor. Artan petrol ve enerji maliyetlerinin inşaat sektörünü doğrudan etkilediğini söyleyen Turan, “Sektör yetkililerinden aldığımız bilgiye göre yükselen petrol ve enerji maliyetleriyle birlikte global anlamda fiyatlar hızla yukarı gidiyor. Bu da sıfır konutların gelecekte daha yüksek fiyatlarla satılacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.