Ev almak isteyenler dikkat: Konut kredilerinde düşüş başladı!

Milliyet.com.tr/ÖZEL Kampanya kapsamında konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara avantajlı faiz oranı ve farklı ödeme seçenekleri sunuluyor. Aylık yüzde 2,60 faiz oranıyla sunulan kredi paketinde vade süresi 120 aya kadar çıkabiliyor.

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Peki 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir vatandaşın aylık taksiti ne kadar olacak? Konut piyasasında kredi faizleri düşecek mi? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut piyasasındaki son durumu değerlendirdi.

KONUT KREDİSİNDE YENİ DÖNEM: FAİZ ORANI BELLİ OLDU

Yüksek kredi maliyetleri nedeniyle uzun süredir beklemede kalan konut talebi için bankaların yeni kampanyaları gündeme gelmeye başladı.

Halkbank tarafından sunulan konut finansmanı paketinde aylık faiz oranı yüzde 2,60 olarak açıklandı. Vatandaşlar kredi ödemelerini aylık eşit taksitli şekilde yapabilecek. Bunun yanında serbest ödeme seçeneği ve 3 aya kadar ödemesiz dönem imkanı da bulunuyor.

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Kredi kapsamında 120 aya kadar vade seçeneği sunulurken, 1 milyon TL tutarındaki kredinin yıllık maliyet oranı yaklaşık yüzde 38 seviyesinde hesaplanıyor.

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Kredi kullanan müşterilerden ayrıca 5 bin TL kredi tahsis ücreti alınacağı belirtiliyor.

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN AYLIK TAKSİTİ NE KADAR?

Aylık yüzde 2,60 faiz oranı ve 120 ay vade üzerinden hesaplama yapıldığında 1 milyon TL konut kredisinin aylık taksiti yaklaşık 27 bin TL seviyesinde oluyor.

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Kredi tutarı arttıkça aylık ödeme miktarı da yükseliyor.

500 bin TL kredi: Yaklaşık 13 bin 600 TL aylık taksit

1 milyon TL kredi: Yaklaşık 27 bin 200 TL aylık taksit

1,5 milyon TL kredi: Yaklaşık 40 bin 800 TL aylık taksit

2 milyon TL kredi: Yaklaşık 54 bin 500 TL aylık taksit

Ancak kredi maliyetinde yalnızca faiz oranı değil; tahsis ücreti, sigorta ve diğer masraflar da toplam geri ödemeyi etkiliyor.

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KONUT KREDİLERİNDE BEKLENEN FAİZ İNDİRİMİ GELMEDİ

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada konut kredilerinde beklenen hızlı faiz düşüşünün henüz gerçekleşmediğini söyledi.

Kamu bankalarında konut kredisi oranlarının halen yüksek seviyelerde bulunduğunu belirten Özelmacıklı, zaman zaman çeşitli kampanyalar açıklansa da bu kredilere erişimin her tüketici için kolay olmadığını ifade etti.

Bankaların kredi kullandırırken gelir durumu, kredi notu, ekspertiz değeri ve BDDK düzenlemelerini dikkate aldığını belirten Özelmacıklı, ilan edilen faiz oranlarıyla vatandaşın karşılaştığı gerçek maliyet arasında fark oluşabildiğine dikkat çekti.

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Konut piyasasında kredi kullanımındaki hareketlilik satış rakamlarına da yansıyor.

Özelmacıklı, ipotekli satışların toplam konut satışları içindeki payının son dönemde yükseldiğini belirtti. Daha önce yüzde 15 seviyelerinde olan ipotekli satışların yaklaşık yüzde 20 seviyelerine çıktığını ifade eden uzman isim, bunda hem banka kredilerinin hem de alternatif finansman modellerinin etkili olduğunu söyledi.

Özellikle tasarruf finansmanı sistemleri üzerinden ev sahibi olmaya çalışan vatandaşların sayısında artış yaşandığı belirtiliyor.

KONUT FİYATLARINDA REEL GERİLEME SÜRÜYOR

Konut fiyatlarında nominal artışlar devam etse de enflasyon etkisiyle değerlendirildiğinde farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Özelmacıklı, konut fiyatlarında reel anlamda yaklaşık yüzde 5 seviyesinde düşüş yaşandığını belirtti.

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Özellikle ikinci el konut piyasasında bazı bölgelerde fiyatların yeni konut üretim maliyetlerinin altında kaldığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre yüksek finansman maliyetleri, vatandaşların konut alım kararını ertelemesine neden olurken piyasadaki hareketliliği de sınırlıyor.

KONUT PİYASASINDA BİRİKMİŞ TALEP VAR

Yüksek faiz oranları nedeniyle birçok vatandaş konut alma planını erteledi. Bu durum piyasada ciddi bir bekleyen talep oluşmasına neden oldu.

Özelmacıklı, kiralık konut bulmanın giderek zorlaştığını ve birçok şehirde kira baskısının arttığını belirtti.

Konut arzının yeterli seviyede olmaması ve yeni üretimin finansman maliyetleri nedeniyle yavaşlaması, kira fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.

BANKALAR KREDİ VERME KONUSUNDA TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Her ne kadar yeni kredi kampanyaları açıklansa da bankaların konut kredisi kullandırma konusunda daha seçici davrandığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre kredi başvurularında vatandaşların gelir durumu, mevcut borçları ve satın alınacak konutun değeri önemli kriterler arasında yer alıyor.

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Ayrıca BDDK tarafından belirlenen konut kredisi kullanım sınırları nedeniyle herkes satın almak istediği evin tamamı için kredi kullanamayabiliyor.

FAİZLER DÜŞERSE KONUT FİYATLARI ARTABİLİR

Konut piyasasının geleceğinde faiz politikası belirleyici olacak.

Uzmanlara göre kredi faizlerinde belirgin bir düşüş yaşanması halinde uzun süredir bekleyen talep yeniden harekete geçebilir. Ancak talebin hızla artması ve arzın aynı seviyede kalması durumunda konut fiyatlarında yukarı yönlü hareket görülebilir.

Bu nedenle konut almak isteyen vatandaşların yalnızca faiz oranını değil, toplam kredi maliyetini, ödeme planını ve piyasa koşullarını birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

Konut kredisi kampanyaları, yüksek finansman maliyetleri nedeniyle bekleyen alıcılar için yeni bir seçenek oluştururken, piyasadaki kalıcı hareketlilik için faizlerin daha düşük seviyelere gelmesi bekleniyor.