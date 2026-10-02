Ev kiralarken imzaladıysanız dikkat! Yargıtay kararında kritik tahliye detayı

Milliyet.com.tr/ Tahliye taahhütnamesindeki tarihin sonradan doldurulması, belgeyi tek başına geçersiz hâle getirmiyor. Ancak kiracının imzasının bulunması da her durumda tahliye için yeterli sayılmıyor. Milliyet.com.tr’ye konuşan Avukat Gizem Gonce, Yargıtay kararındaki önemli ayrıntıları anlatarak belgenin imzalandığı koşullara, delillere ve bir aylık yasal süreye dikkat çekti.

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Ev sahibi ile kiracı arasındaki tahliye uyuşmazlıklarında, imzalanan taahhütnamenin hangi koşullarda düzenlendiği belirleyici olabiliyor. Özellikle tarih bölümleri boş bırakılarak imzalanan ve daha sonra doldurulan belgeler, taraflar arasında ispat tartışmalarına yol açabiliyor.

Avukat Gizem Gonce, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, tahliye taahhütnamesinin kiraya verenin başvurduğu önemli hukuki araçlardan biri olduğunu belirtti. Gonce’nin açıklamalarına göre, bu belgenin varlığı tahliyenin hiçbir inceleme yapılmadan gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Düzenleme tarihi, kiralananın teslimi, tahliye tarihinin belirli olması ve işlemlerin yasal sürede başlatılması birlikte değerlendiriliyor.

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BOŞ BELGEYE ATILAN İMZA NEDEN ÖNEMLİ?

Kiracının düzenleme veya tahliye tarihi yazılmamış bir taahhütnameyi imzalaması, daha sonra belgenin içeriği konusunda uyuşmazlık yaşanmasına neden olabiliyor. Böyle bir durumda tartışma, yalnızca imzanın kime ait olduğu üzerinden yürümüyor. Tarihlerin nasıl tamamlandığı ve belgenin taraflar arasındaki anlaşmaya uygun doldurulup doldurulmadığı da önem taşıyor.

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Gonce’nin aktardığı değerlendirmeye göre, boş imzalanan bir belgenin sonradan doldurulması, her olayda doğrudan geçersizlik sonucu yaratmıyor. Kiracının belgenin anlaşmaya aykırı tamamlandığını ileri sürmesi hâlinde, bu iddia somut olayın özellikleri ve uygulanacak ispat kuralları çerçevesinde inceleniyor.

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YARGITAY KARARINDA HANGİ AYRINTILAR ÖNE ÇIKTI?

Gonce, konuya ilişkin açıklamasında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13 Ekim 2021 tarihli, E. 2017/975 ve K. 2021/1108 sayılı kararına dikkat çekti. Kararda, boş olarak imzalanan tahliye taahhütnamesinin sonradan doldurulmasıyla ortaya çıkan ispat sorunları ele alındı.

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Uyuşmazlıkta kiracı, belgenin kira sözleşmesi yapılırken kendisine boş olarak imzalatıldığını ve tahliye tarihinin daha sonra yazıldığını ileri sürdü. Dosyada tarafların imzalarını taşıyan boş ve doldurulmuş belgeler ile kiraya verenin beyanları gibi deliller değerlendirildi. Temel tartışma, taahhütnamenin kira sözleşmesinden sonra mı verildiği, yoksa kira ilişkisi kurulurken mi alındığı üzerinde yoğunlaştı.

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“TARİH SONRADAN YAZILDI” DEMEK YETERLİ Mİ?

Tahliye taahhütnamesinde imzası bulunan kiracının, tarih bölümünün daha sonra doldurulduğunu söylemesi, tahliye talebini tek başına mutlaka ortadan kaldırmıyor. Burada belgenin nasıl düzenlendiği kadar, ileri sürülen iddianın hangi delillerle desteklendiği de önem kazanıyor.

Bununla birlikte, yalnızca imzanın varlığından hareketle taahhütnamenin her durumda geçerli olduğunu kabul etmek de mümkün değil. Gonce’nin açıklamalarında vurguladığı üzere, belgenin alınma zamanı ve imzalanma koşulları incelenmeden otomatik bir sonuca varılamıyor.

KİRA SÖZLEŞMESİYLE AYNI ANDA MI İMZALANDI?

İncelenmesi gereken önemli noktalardan biri, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinin kurulması sırasında alınıp alınmadığı. Kiracının o aşamada taahhüt vermeye zorlandığı veya belgenin gerçekte daha sonraki bir tarihte düzenlenmediği yönündeki iddialar, diğer delillerle birlikte değerlendiriliyor.

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Bu nedenle belgenin üzerinde yazan düzenleme tarihi ile kira ilişkisinin başlangıcı arasındaki bağlantı önem taşıyor. Taahhütnamenin hangi tarihte imzalandığı ve kiralananın tesliminden sonra düzenlenip düzenlenmediği, geçerlilik incelemesinde dikkate alınan hususlar arasında bulunuyor.

UYUŞMAZLIKTA HANGİ BELGELER ÖNEM TAŞIYOR?

Gonce’nin açıklamalarına göre, taahhütnamenin aslı ve üzerindeki yazıların nasıl tamamlandığı dikkatle incelenmeli. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ile taahhütnamenin düzenleme tarihi arasındaki ilişki de bu incelemenin önemli parçalarından biri.

Taraflar arasındaki yazışmalar, teslim belgeleri ve diğer deliller de iddiaların değerlendirilmesinde rol oynayabiliyor. Belgenin baskı altında imzalandığı, irade sakatlığı bulunduğu veya anlaşmaya aykırı doldurulduğu yönündeki iddialar, bu delillerle birlikte ele alınıyor.

EV SAHİPLERİ İÇİN BİR AYLIK SÜRE AYRINTISI

Tahliye taahhütnamesine dayanılarak işlem yapılırken belgenin içeriği kadar yasal süre de önem taşıyor. Gonce, Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesinin birinci fıkrasındaki düzenlemeye dikkat çekerek kiraya verenin başvuru zamanının da incelenmesi gerektiğini belirtti.

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Aktarılan düzenlemeye göre kiracı, kiralananın tesliminden sonra taşınmazı belirli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenmiş ve o tarihte boşaltmamışsa kiraya veren, tahliye tarihinden başlayarak bir ay içinde icraya başvurabiliyor veya dava açabiliyor. Dolayısıyla taahhütnamenin bulunması tek başına yeterli olmuyor; geçerlilik koşullarıyla birlikte yasal sürenin korunup korunmadığı da değerlendiriliyor.

İMZADAN ÖNCE TARİHLERE VE İÇERİĞE DİKKAT

Gonce, kiracıların tarih veya içerik bölümleri boş bırakılmış tahliye taahhütnamelerini imzalamaktan kaçınması gerektiğini ifade etti. Çünkü sonradan tamamlanan bölümler, belgenin hangi koşullarda verildiği ve tarafların ne üzerinde anlaştığı konusunda uyuşmazlık yaratabiliyor.

Kiraya verenlerin de taahhütnamenin kanuni koşullara uygun biçimde düzenlendiğinden emin olması gerekiyor. Belgenin imzalandığı aşamada gösterilecek dikkat, tahliye süreci başlatılırken yapılacak hukuki değerlendirme açısından da önem taşıyor.

HER İMZA OTOMATİK TAHLİYE ANLAMINA GELMİYOR

Gonce’nin açıklamalarında öne çıkan mesaj, tahliye taahhütnamesinin sonuçlarının ne yalnızca imzaya ne de tarihin sonradan yazıldığı iddiasına bakılarak belirlenebileceği oldu. Belgenin kira sözleşmesiyle aynı anda alınıp alınmadığı, imzalanma koşulları ve iddiaların hangi delillerle ispatlanabildiği birlikte önem taşıyor.

Gonce, kiracıların imzaladıkları belgenin hukuki sonuçlarını hafife almaması gerektiğini de vurguladı. Tahliye taahhütnamesi her durumda otomatik tahliye anlamına gelmese de hem imza aşamasında hem de tahliye işlemleri başlatılırken belgenin koşullarının dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor.