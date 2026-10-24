Ev sahibi 20 bin lira zam istedi! Mahkemeden eski kiracı kararı

HABER MERKEZİ - Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan kira bedeli anlaşmazlığı, istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Etiler’de bulunan bir konutun kirasının yeniden belirlenmesi için açılan davada, taşınmazın konumu ve büyüklüğünün yanı sıra kiracının uzun süredir aynı evde oturması da değerlendirmeye alındı.

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Avukat Gizem Gonce’nin milliyet.com.tr’ye aktardığı bilgilere göre ev sahibi, aylık kira bedelinin 1 Kasım 2022’den itibaren net 20 bin lira olarak tespit edilmesini istedi. Yerel mahkeme ise bilirkişi incelemesinin ardından hakkaniyet indirimi uygulayarak kirayı 16 bin 550 lira olarak belirledi.

Bu tutarı düşük bulan ev sahibi, kararın kaldırılması için istinafa başvurdu. Ancak istinaf incelemesinde, eski kiracı nedeniyle uygulanan indirimde ve indirim oranında bir isabetsizlik bulunmadığı değerlendirildi. Böylece yerel mahkemenin belirlediği kira bedeli korundu.

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ETİLER’DEKİ EVİN KİRASI MAHKEMEYE TAŞINDI

Uyuşmazlığın merkezinde, Etiler’de bulunan ve taraflar arasında 1 Kasım 2006 başlangıç tarihli kira sözleşmesine konu olan bir konut yer aldı.

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Gonce’nin açıklamasına göre ev sahibi, taşınmazın bulunduğu bölgeyi, fiziksel özelliklerini ve kira değerini gerekçe göstererek kira tespit davası açtı. Davada, yeni dönem için aylık net 20 bin lira kira talep edildi.

Kiracı tarafı ise talep edilen bedelin yüksek olduğunu savundu. Gonce, dosyada son kira bedelinin 7 bin 650 lira olduğunu belirterek 20 bin liralık talebe karşı hakkaniyet yönünden itirazlarını sunduklarını ifade etti.

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Dava kapsamında yalnızca tarafların talep ve itirazları değerlendirilmedi. Konutun kira değerinin belirlenmesi için taşınmazda bilirkişiler eşliğinde keşif de yapıldı.

BİLİRKİŞİ 19 BİN 470 LİRA BELİRLEDİ

Gonce’nin aktardığına göre keşif ve inceleme sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda, taşınmazın aylık kira bedeli 19 bin 470 lira olarak hesaplandı.

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Yerel mahkeme, kira bedelini belirlerken bu tutarı doğrudan hükme esas almakla yetinmedi. Kiracının aynı konutta uzun süredir oturmasını da dikkate alarak bilirkişi tarafından belirlenen bedel üzerinden yüzde 15 oranında hakkaniyet indirimi yaptı.

İndirimin ardından aylık kira bedelinin, 1 Kasım 2022’den itibaren geçerli olmak üzere 16 bin 550 lira olarak tespitine karar verildi.

Böylece mahkemenin belirlediği tutar, hem ev sahibinin istediği 20 bin liranın hem de bilirkişi raporundaki 19 bin 470 liranın altında kaldı.

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EV SAHİBİ YÜZDE 15’LİK İNDİRİME İTİRAZ ETTİ

Yerel mahkemenin kararını istinafa taşıyan ev sahibi, belirlenen kira bedelinin taşınmazın gerçek değerini karşılamadığını ileri sürdü.

Gonce’nin açıklamasına göre davacı taraf, konutun konumu, büyüklüğü ve diğer özellikleri dikkate alındığında 16 bin 550 liralık bedelin düşük kaldığını savundu. Bilirkişi tarafından hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 15 indirim yapılmasına da itiraz etti.

Ev sahibi, bu gerekçelerle yerel mahkeme kararının kaldırılmasını ve aylık kira bedelinin 1 Kasım 2022’den itibaren net 20 bin lira olarak belirlenmesini talep etti.

İstinaf incelemesinin önemli başlıklarından birini de bu indirim oluşturdu. Kiracının uzun süredir konutta oturmasının kira tespitine nasıl yansıtıldığı ve uygulanan oranın dosyaya uygun olup olmadığı değerlendirildi.

KİRACI TARAFINDAN DÜZENLİ ÖDEME VURGUSU

Davalı kiracının avukatı Gizem Gonce, istinaf başvurusuna verdikleri cevapta müvekkilinin taşınmazı temiz ve özenli kullandığını, kira ödemelerini de düzenli yaptığını belirttiklerini söyledi.

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Gonce, taraflar arasında kira artışına ilişkin daha önce görüşmeler yapıldığını ve yazışmaların da savunmalarında yer aldığını aktardı. Kiracı tarafının, bu görüşmelerin içeriği ile dava sırasında ileri sürülen bazı iddiaların birbiriyle örtüşmediğini savunduğunu ifade etti.

Talep edilen bedelin mevcut kiraya göre yüksek bir artış anlamına geldiğini dile getiren Gonce, kiracılık süresinin ve konutun mevcut durumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirttiklerini anlattı.

Bu itirazlar, bilirkişi raporu ve yerel mahkemenin gerekçesiyle birlikte istinaf incelemesine konu oldu.

UZUN KİRACILIK SÜRESİ KARARDA ETKİLİ OLDU

Gonce’nin aktardığı istinaf değerlendirmesinde, taraflar arasındaki kira ilişkisinin 2006 yılında başladığına dikkat çekildi.

Kiracılık süresi dikkate alındığında, bilirkişi raporuyla belirlenen kira bedelinden indirim yapılmasında ve uygulanan indirim oranında bir isabetsizlik bulunmadığı belirtildi.

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Gonce, bu yönüyle kararın eski kiracılar açısından dikkat çekici olduğunu söyledi. Açıklamasında, kira tespit davalarında taşınmaz için hesaplanan bedelin yanında uzun süredir devam eden kiracılık ilişkisinin de değerlendirmede önem taşıdığını vurguladı.

Dosyada yüzde 15 olarak uygulanan hakkaniyet indirimi, istinaf aşamasında da uygun bulundu. Ev sahibinin bu indirime yönelik itirazı kabul edilmedi.

SÖZLEŞMEDEKİ ARTIŞ MADDESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Davanın bir diğer önemli başlığı, tespit edilen kira bedelinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağıydı.

Gonce’nin açıklamasına göre taraflar arasındaki kira sözleşmesinde yıllık artış şartı bulunuyordu. İstinaf değerlendirmesinde, 4 Ocak 2023 tarihinde açılan davanın, kira bedelinin tespiti istenen dönem içinde ve süresinde açıldığı kabul edildi.

Gonce, kararda atıf yapılan yerleşik Yargıtay içtihatları çerçevesinde, sözleşmede artış şartı bulunmasının bu değerlendirmede belirleyici olduğunu anlattı.

Bu dosya bakımından ihtar ve dava dilekçesinin tebliğ tarihinden çok, davanın tespit istenen dönem içinde açılmış olmasının esas alındığını belirten Gonce, sözleşmede artış hükmü bulunduğu için kiracının yeni dönemde kira artışı yapılacağını bildiğinin kabul edildiğini ifade etti.

İSTİNAF BAŞVURUSU ESASTAN REDDEDİLDİ

Gonce’nin aktardığına göre istinaf mahkemesi, taşınmazda bilirkişiler eşliğinde keşif yapıldığını ve hazırlanan raporun denetime elverişli olduğunu değerlendirdi.

Bilirkişi incelemesi, kiracılık süresi ve hakkaniyet indirimi birlikte ele alındığında, yerel mahkeme kararının kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı sonucuna varıldı.

Ev sahibinin istinaf başvurusu esastan reddedildi. Gonce, kararın kesin olarak verildiğini ve yargılama harçları yönünden de hüküm kurulduğunu bildirdi.

Böylece aylık kira bedelinin 1 Kasım 2022’den itibaren 16 bin 550 lira olarak belirlenmesine ilişkin karar korundu.

TALEP EDİLEN TUTAR TEK BAŞINA SONUCU BELİRLEMEDİ

Gonce, kira tespit davalarında ev sahibinin istediği bedelin doğrudan kabul edileceği yönünde bir izlenim oluşabildiğini, ancak bu dosyada farklı bir sonucun ortaya çıktığını söyledi.

Ev sahibi 20 bin lira talep ederken bilirkişi 19 bin 470 lira hesapladı. Mahkeme ise kiracılık süresini dikkate alıp yüzde 15 hakkaniyet indirimi uygulayarak aylık kirayı 16 bin 550 liraya indirdi.

Kararla birlikte kirada artış gerçekleşse de ev sahibinin talep ettiği tutara hükmedilmedi. Gonce, dosyanın özellikle uzun süredir aynı konutta oturan kiracılar bakımından hakkaniyet değerlendirmesinin önemini gösterdiğini vurguladı.