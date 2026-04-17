Ev sahibi ile kiracı arasında 'zam' krizi! Mahkemeden şaşırtan kira kararı

Milliyet.com.tr/ÖZEL Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren, emsal niteliğinde bir yargı kararı İstanbul'dan geldi. Etiler'de 18 yıldır aynı evde ikamet eden kiracının ödediği bedelin piyasa şartlarının çok altında kalması üzerine soluğu mahkemede alındı.

Taraflar arasında yürütülen arabuluculuk sürecinden de herhangi bir sonuç alınamaması üzerine başlayan hukuki süreçte, mahkemenin atadığı bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor davanın seyrini tamamen değiştirdi.

Mahkemenin verdiği karar ise, kira tespiti davalarında talepte bulunurken dikkat etmesi gereken en önemli kuralı bir kez daha hatırlattı. Peki, bilirkişi raporunda hangi ifadeler yer aldı ve mahkeme ne karar verdi? İşte emsal davanın tüm detayları...

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler semtinde bulunan bir taşınmazda, 1 Kasım 2006 tarihinden itibaren ikamet eden kiracı ile mülk sahibi arasındaki kira bedeli uyuşmazlığı yargıya taşındı. Avukat Aylin Esra Eren, dava sürecine ve mahkemenin kararına ilişkin milliyet.com.tr'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Avukat Aylin Esra Eren'in verdiği bilgilere göre; kiracının ödemekte olduğu 9 bin 565 TL'lik kira bedelinin bölgedeki emsallerin ve piyasa rayiçlerinin çok altında kalması nedeniyle, yeni kira dönemi olan 1 Kasım 2022'den itibaren bedelin 20 bin TL'ye çıkarılması talep edildi.



KİRACI YÜZDE 25 SINIRINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Taraflar arasında yapılan görüşmelerde kiracının bu talebi reddettiğini belirten Eren, kiracının yasal enflasyon oranlarını (TÜFE) ve devlet tarafından belirlenen yüzde 25'lik kira artış sınırını gerekçe göstererek bedelin 12 bin 640 TL olması gerektiğini savunduğunu aktardı. Arabuluculuk görüşmelerinde de uzlaşma sağlanamaması üzerine 'kira bedelinin tespiti' talebiyle 04.01.2023 tarihinde yargı yoluna gidildi.

Dava sürecinde kiracı tarafının savunmasına da değinen Eren, "Kiracı, 2006 yılından bu yana düzenli ödeme yaptığını, kira sözleşmesinin halen yürürlükte olduğunu ve 16 yıllık süreçte rayiç bedel tespiti veya tahliye gibi adımların atılmadığını belirterek davanın reddini talep etti." ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Mahkeme sürecinde taşınmazda yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi davanın en kilit noktalarından biri oldu. Avukat Eren, bilirkişi raporunda yer alan çarpıcı detayları şu sözlerle paylaştı:

"Bilirkişi incelemesi neticesinde hazırlanan raporda; 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla net kira bedelinin 14 bin 108 TL olması gerektiği, 18 Nisan 2024 tarihindeki keşif günü itibarıyla ise bu bedelin 34 bin 220 TL olarak takdir edildiği belirtildi."

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR: 'TALEPLE BAĞLILIK' İLKESİ

Bilirkişi raporunda belirlenen 34 bin 220 TL'lik güncel rayiç bedele rağmen, mahkemenin nihai kararı hukuktaki önemli bir detayı gözler önüne serdi. Avukat Aylin Esra Eren, davanın nasıl sonuçlandığını şu şekilde açıkladı:

"Dava açılırken kira bedelinin 20 bin TL olarak belirlenmesi talep edilmişti. Keşif tarihi itibarıyla bu kira bedelinin bilirkişi incelemesi neticesinde 34 bin 220 TL olması takdir edilse de, hukuktaki kural gereği talep edilen rakam 20 bin TL olduğu için Sayın Hakim, 20 bin TL üzerinden davanın kabulüne karar verdi."