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UzmanparaEv sahiplerine kötü haber! Gayrimenkulde ‘acil satılık’ alarmı!
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Ev sahiplerine kötü haber! Gayrimenkulde ‘acil satılık’ alarmı!

10.11.2026 - 07:06 | Son Güncellenme:

#Gayrimenkul#Konut Piyasası#Acil Satış

Gayrimenkul piyasasında satışların yavaşlaması ve nakit ihtiyacının artması ilanlara da yansıdı. “Acil satılık”, “son 3 gün” ve “son 5 gün” gibi ifadelerin kullanıldığı ilanların sayısı 10 binin üzerine çıkarken, Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı dikkat çeken verileri milliyet.com.tr ile paylaştı. Özelmacıklı, tüketicilere yalnızca “acil” ifadesine bakarak karar vermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

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Ev sahiplerine kötü haber Gayrimenkulde ‘acil satılık’ alarmı

HABER MERKEZİ Konut piyasasında son dönemde hem satış rakamları hem de ilanlardaki değişim dikkat çekiyor. Finansmana erişimde yaşanan güçlükler, yüksek konut fiyatları ve piyasadaki nakit ihtiyacı bazı satıcıları işlemlerini daha kısa sürede tamamlamaya yöneltiyor. Bu durum özellikle ilan sitelerinde kullanılan “acil satılık” ifadelerinin daha fazla öne çıkmasına neden oluyor.

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Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede piyasadaki son durumu, ilan adetlerini ve konut satışlarındaki değişimi anlattı.

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İLAN SAYILARINDA YATAY SEYİR

Özelmacıklı, son dönemde gayrimenkul ilanlarının genel olarak yatay bir görünüm sergilediğini belirterek, elektronik ilan doğrulama sisteminin devreye girmesinin ardından ilan adetlerinde belirgin bir gerileme yaşandığını söyledi.

İlk aşamada ilan sayılarında yaklaşık yüzde 20 seviyesinde düşüş görüldüğünü aktaran Özelmacıklı, sonraki dönemde ise piyasada yeniden toparlanma yaşandığını ve ilan adetlerinin yaklaşık yüzde 10 arttığını ifade etti.

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Özelmacıklı, bu hareketlilik birlikte değerlendirildiğinde ilan piyasasında şu anda keskin bir yükseliş ya da düşüşten ziyade yatay bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

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KONUT SATIŞLARINDA GERİLEME

Gayrimenkul satış rakamlarına da değinen Özelmacıklı, yılın ilk 9 ayında Türkiye genelindeki satışların yaklaşık 1 milyon 93 bin seviyesine ulaştığını söyledi.

Ancak satışların geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7,2 gerilediğini belirten Özelmacıklı, söz konusu düşüşün piyasadaki yavaşlamayı gösteren önemli verilerden biri olduğunu ifade etti.

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Özellikle ikinci el konut satışlarında daha belirgin bir gerileme görüldüğüne dikkat çeken Özelmacıklı, bu alandaki düşüşün geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15 seviyesinde olduğunu kaydetti.

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İPOTEKLİ SATIŞLARDA YÜZDE 24'LÜK ARTIŞ

Piyasadaki genel yavaşlamaya karşın ipotekli satışlarda farklı bir tablo ortaya çıktığını söyleyen Özelmacıklı, bu alanda yaklaşık yüzde 24 seviyesinde artış yaşandığını belirtti.

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Özelmacıklı, tasarruf finansmanı şirketlerinin konut finansmanı sürecine daha fazla dahil olmasının da bu artışta etkili olduğunu dile getirdi.

Konut fiyatlarında ise nominal artışların devam etmesine rağmen reel anlamda gerileme görüldüğüne dikkat çeken Özelmacıklı, Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi verilerine göre fiyatlarda yaklaşık yüzde 5,8 seviyesinde reel düşüş bulunduğunu ifade etti.

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Bu tablonun, konut fiyatlarındaki yükseliş hızının yavaşladığına işaret ettiğini belirten Özelmacıklı, özellikle yüksek fiyat seviyelerinin tüketicilerin konuta erişimini zorlaştırmaya devam ettiğini söyledi.

‘ACİL SATILIK’ İLANLARI NEDEN ARTTI?

Özelmacıklı, ilan sistemlerinde doğrudan “acil satılık” adı altında ayrı bir kategori bulunmadığını ancak ilan başlıkları ve açıklamalarında bu ifadenin yoğun biçimde kullanıldığını söyledi.

Piyasada “acil” kelimesinin kullanılmasının temel nedenlerinden birinin satıcının işlemi mümkün olduğunca hızlı tamamlamak istemesi olduğunu aktaran Özelmacıklı, son dönemde yaşanan nakit sıkışıklığının da bu ilanlarda etkili olduğunu belirtti.

Özellikle piyasalardaki finansman sorunları ve nakit ihtiyacının bazı mülk sahiplerini satış süreçlerini hızlandırmaya ittiğini ifade eden Özelmacıklı, bu nedenle ilanlarda “acil”, “son günler” veya benzeri ifadelerin daha sık görülebildiğini söyledi.

10 BİNDEN FAZLA İLANDA ‘ACİL’ İFADESİ

Gayrimenkul ilan başlıkları ve açıklamaları içerisinde “acil” kelimesi üzerinden yapılan aramalarda 10 binin üzerinde ilan görüldüğünü belirten Özelmacıklı, bazı ilanlarda sürecin daha da dikkat çekici hale getirildiğini söyledi.

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Özelmacıklı, ilanlarda “son 3 gün”, “son 5 gün” gibi ifadelerin de kullanıldığını aktarırken, söz konusu ilanların yaklaşık yüzde 20'sinin doğrudan mal sahipleri tarafından yayımlandığını ifade etti.

Ancak her “acil satılık” ilanının gerçek anlamda piyasa fiyatının altında bir fırsat anlamına gelmediğinin altını çizdi.

‘ACİL’ YAZMASI UCUZ OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

Özelmacıklı'ya göre bazı mülk sahipleri ilan başlığında “acil” ifadesini kullansa da taşınmazın fiyatı aynı bölgede emlak işletmeleri tarafından pazarlanan benzer portföylerden daha yüksek olabiliyor.

Bu nedenle “acil” ifadesinin zaman zaman müşterinin dikkatini daha hızlı çekmek amacıyla kullanılan bir pazarlama yöntemi haline gelebildiğini belirten Özelmacıklı, tüketicilerin ilan başlığındaki ifadeye bakarak doğrudan karar vermemesi gerektiğini vurguladı.

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TÜKETİCİYE ‘EMSAL FİYAT’ UYARISI

Konut ya da arsa satın almak isteyenlerin bölgedeki benzer ilanları karşılaştırmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Özelmacıklı, özellikle aynı bölgede bulunan benzer büyüklükteki ve nitelikteki taşınmazların fiyatlarının incelenmesi gerektiğini söyledi.

Özelmacıklı, “acil satılık” ifadesinin tek başına bir avantaj göstergesi olmadığını belirterek, alıcıların taşınmazın gerçek piyasa değerini araştırmadan hareket etmemesi gerektiğini ifade etti.

Gayrimenkul piyasasında konuta yönelik temel ihtiyaç ve talebin halen yüksek olduğunu belirten Özelmacıklı, buna karşın artan fiyatlar nedeniyle konuta ulaşmanın her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi.

Piyasadaki satış sürelerinin uzaması, ikinci el satışların gerilemesi ve nakit ihtiyacının artması ise önümüzdeki dönemde “acil satılık” ifadesinin ilanlarda daha fazla görülmeye devam edebileceğinin sinyalini veriyor.

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