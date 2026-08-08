Ev ve araç alacakları ilgilendiriyor: Tasarruf finansmanında yeni dönem! Vatandaşı nasıl etkileyecek?

Milliyet.com.tr/ÖZEL BDDK'nın Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığına gönderdiği talimatla tasarruf finansman şirketlerinin fon yönetimine ilişkin çerçeve daha net hale getirildi.

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Yeni dönemde özellikle tasarruf fon havuzlarında ve şirket hesaplarında biriken kaynakların hangi alanlarda değerlendirilebileceği konusunda daha sıkı kurallar uygulanacak. Böylece müşteri kaynaklarının yüksek risk taşıyan yatırım araçlarına yönlendirilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

FONLAR İÇİN DAHA SIKI KURALLAR GELİYOR

Düzenlemenin en önemli başlıklarından biri tasarruf finansman şirketlerinin yönettiği fonlara ilişkin oldu. Tasarruf fon havuzları ile şirket hesaplarında biriken tutarların değerlendirilebileceği alanların sınırlandırılmasıyla birlikte kaynakların görece düşük risk taşıyan ve gerektiğinde hızlı şekilde nakde dönüştürülebilecek varlıklarda tutulması hedefleniyor.

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Bu adımla beraber şirketlerin fon yönetiminde daha temkinli hareket etmesi ve tasarruf sahiplerinin kaynaklarının piyasalardaki yüksek riskli alanlardan mümkün olduğunca uzak tutulması öngörülüyor.

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Düzenleme aynı zamanda sektörde şirket bazında veya belirli müşteri gruplarında oluşabilecek risk yoğunlaşmasının azaltılması açısından da önem taşıyor.

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TAŞIT VE KONUTTA ÜST SINIR BELLİ OLDU

Yeni dönemin en dikkat çeken başlıklarından biri ise yüksek tutarlı finansman sözleşmelerine yönelik getirilen sınırlar oldu. Yeni düzenleme kapsamında taşıt finansmanında üst sınır 6 milyon 250 bin TL olarak belirlenirken, konut ve çatılı iş yeri finansmanında bu rakam 62 milyon 500 bin TL olacak.

Belirlenen rakamlarla birlikte özellikle çok yüksek tutarlı finansman işlemlerinde oluşabilecek yoğunlaşma riskinin azaltılması amaçlanıyor.

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Sektör temsilcilerine göre ise söz konusu limitler mevcut piyasa koşulları dikkate alındığında tasarruf finansman müşterilerinin büyük bölümünü doğrudan etkileyecek seviyede bulunmuyor.

“SEKTÖRÜN SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

Adil Tasarruf Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Yüksel, milliyet.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemenin sektör açısından önemli sonuçlar doğuracağını söyledi.

Düzenlemenin tasarruf finansman sisteminin temel çalışma mantığını değiştirmediğine dikkat çeken Yüksel, yeni kuralların daha kontrollü ve dengeli bir büyüme modelini destekleyeceğini ifade etti.

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Yüksel, şirketlerin kaynaklarını daha geniş bir müşteri kitlesine yönlendirebilmesinin tasarruf havuzlarının daha dengeli işlemesine yardımcı olabileceğini belirterek organizasyonların daha sağlıklı yönetilebileceğine dikkat çekti.

ŞİRKETLERİN REKABETİNDE YENİ DÖNEM

Yeni düzenlemenin tasarruf finansman şirketlerinin büyüme stratejilerini de değiştirebileceği değerlendiriliyor. Yüksel'e göre şirketlerin önümüzdeki dönemde yalnızca yaptıkları sözleşme sayısına odaklanmaları yeterli olmayacak. Müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, operasyonel süreçlerin etkinliği ve uzun vadeli müşteri bağlılığı rekabette daha önemli hale gelecek.

Bu değişimin özellikle sektörün hızlı büyüme döneminden daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya geçişinde etkili olabileceği belirtiliyor.

“LİMİTLER SEKTÖRÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KISITLAMAZ”

Finansman tutarlarına getirilen üst limitleri de değerlendiren Yüksel, taşıt için belirlenen 6 milyon 250 bin TL ile konut ve çatılı iş yerleri için belirlenen 62 milyon 500 bin TL'lik sınırların mevcut fiyat seviyeleri açısından geniş bir hareket alanı sunduğunu söyledi.

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Bu nedenle yeni limitlerin mevcut piyasa koşullarında sektörün büyük çoğunluğu açısından ciddi bir kısıtlama yaratmasını beklemediklerini ifade eden Yüksel, düzenlemenin daha çok yüksek tutarlı işlemlerde oluşabilecek yoğunlaşma riskine karşı bir güvenlik mekanizması niteliğinde olduğunu belirtti.

Bununla birlikte yeni sınırlar, yüksek finansman tutarlarına ihtiyaç duyan belirli müşteri segmentlerinde şirketlerin gerçekleştirebileceği işlem hacmini sınırlayabilecek.

VATANDAŞI NASIL ETKİLEYECEK? MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ DAHA FAZLA ÖNE ÇIKACAK

Sektörde bundan sonraki dönemin yalnızca büyüme rakamları üzerinden şekillenmeyeceğine dikkat çeken Yüksel, şirketler arasındaki rekabetin niteliğinin de değişeceğini vurguladı.

Yeni dönemde daha fazla sözleşme yapan şirketlerden ziyade müşterilerine daha kaliteli hizmet sunabilen, finansman süreçlerini daha etkin yönetebilen ve güven unsurunu güçlendiren şirketlerin öne çıkması bekleniyor.

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Daha kontrollü sözleşme yönetimi ve finansman limitlerinin açık şekilde tanımlanmasının tüketici tarafındaki güveni de destekleyebileceği değerlendiriliyor.

TASARRUF FİNANSMANINDA 1 EKİM KRİTİK TARİH

Yeni düzenlemeyle birlikte tasarruf finansman sektöründe büyüme kadar risk yönetimi de merkezi konulardan biri haline geliyor.

Şirketlerin fonlarını daha kontrollü alanlarda değerlendirmesi, çok yüksek tutarlı işlemlerde risk yoğunlaşmasının önlenmesi ve kaynakların daha geniş müşteri gruplarına dağıtılması yeni dönemin temel başlıklarını oluşturuyor.

Sektör temsilcileri düzenlemeyi yalnızca şirketlerin hareket alanını sınırlayan bir karar olarak değil, tasarruf finansman sektörünün olgunlaşma ve kurumsallaşma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

1 Ekim itibarıyla başlayacak yeni dönemin orta ve uzun vadede daha şeffaf, kontrollü ve sürdürülebilir bir tasarruf finansman yapısının oluşmasına katkı sağlaması bekleniyor.