Evde 600 milyar dolar altın! ‘Yastık altı’ furyası hız kesmiyor: Nedeni belli oldu

Millliyet.com.tr/ÖZEL Piyasaların merakla beklediği ocak ayı ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyon yıllık bazda %2.4, aylık bazda ise %0.2 ile beklentilerin altında geldi. Karar sonrası altın fiyatlarında yön belli oldu.

Haberin Devamı

Altının gram fiyatı çarşamba günü ABD'de tarım dışı istihdam rakamının güçlü gelmesi nedeniyle 6.800 TL seviyelerine kadar geriledikten cuma günü yeniden 7.000 TL kritik eşiğine dayandı.

TCMB BAŞKANI KARAHAN TAHMİNİ RAKAMI AÇIKLADI: 600 MİLYAR DOLAR

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz günlerde yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Raporun açıklanmasının ardından Karahan kritik sorulara da yanıt verdi. Bu sorulardan biri de Türkiye’ye yastık altı altınların ne kadar olduğuna yönelikti. TCMB Başkanı Karahan “Yastık altı altının şu anda 600 milyar dolar civarında olduğunu düşünüyoruz” dedi.

‘ALTINI YUKARI İTECEK ETKİ YAPABİLİR’

Peki yastık altı altına talep neden yüksek? 7.000 TL seviyelerinde yön arayışını sürdüren gram altında yön ne olacak? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Ocak ayı enflasyon rakamının beklenenin altında çıkması Fed faiz indirim beklentilerini artırabilir. Mevcut durumda 3. faiz indirimi %50 oranında fiyatlanmaya başlamış durumda. Bu gelişme altın fiyatlarını yukarı itecek bir etki yapabilir.

Haberin Devamı

‘ABD ENFLASYON RAKAMI ÖNCESİ ALTINA SATIŞ GELDİ’

Teknik olarak aşağı sinyalleri devam ederken, enflasyonun yüksek gelebileceği kaygısı nedeniyle bir miktar nakde dönerek gelebilecek satışları aşağıdan yerine koyma eğilimi nedeniyle veriler açıklanmadan önce bir miktar satış önce geldi.

7.000 TL’DE DENGELEN GRAM ALTINDA YENİ HEDEF

Gram altın için önemli olan 7.150 TL seviyesinde tutunmasıdır. Bu seviyede birkaç gün geçirebilirse yukarı gitme potansiyeli artacaktır. O zaman da yeni hedef 7.600 TL seviyesi olacaktır.

YASTIK ALTI ALTIN BİRİKİMİ NEDEN PATLADI?

Yastık altında altın tutmanın 2 ana sebebi olabilir. Birincisi parasal sisteme olan güvensizlik, diğeri de getirilerin enflasyona karşı korunamayacağı düşüncesidir.

Altını evinde tutmak dışında bankada kiralık kasalarda da tutmak mümkün. Ancak güvensizlik nedeniyle insanlar evini tercih edebiliyor. Fiziki altın talebi son zamanlarda yüksek fiyat nedeniyle biraz törpülenmiş durumda. Kaldı ki ithalat kısıtları içeride fiyatların yurt dışına göre daha yüksek olmasına neden olabiliyor.

Haberin Devamı

‘SAHTE, AYARI DÜŞÜK VEYA ÇALINMA RİSKİ VAR’

Yastık altına giden para sistemden çıkmış oluyor. Kredi kaynağı olmadığı için üretime hiç katkısı olmuyor. Yastık altı altının sahte, ayarı düşük veya çalınma riskleri var. Ancak standart altın ilgili finans kuruluşlarınca ekonomiye kazandırılmaya çalışılıyor. Burada yastık altı altınlar zaten parasal sistemden çıkışı ifade ediyor.”