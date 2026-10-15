Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaEvde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
HaberlerUzmanpara

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

15.10.2026 - 09:38 | Son Güncellenme:

#Evde Bakım Yardımı#Engelli Destek#Aile Odaklı Hizmet

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirtti.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yardımla engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 492 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR
İstanbul için bir uyarı daha Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul için bir uyarı daha! Yarın kuvvetli yağış olacak
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
Selden çıkan otomobillerdeki tehlike Uzmanlar uyardı: Aracınızı sakın çalıştırmayın
Selden çıkan otomobillerdeki tehlike! Uzmanlar uyardı: Aracınızı sakın çalıştırmayın
Azerbaycanda İsraile tarihi tepki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan salonu terk etti
Azerbaycan'da İsrail'e tarihi tepki! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan salonu terk etti
Yazarlar
Tunca Bengin
Tunca BenginAnketler sanal bulut sen bunları unut!..
Hakkı Öcal
Hakkı ÖcalHusiler iyi mi, kötü mü?
Ali Eyüboğlu
Ali Eyüboğlu‘Sahte gelinler’in niye sonu gelmiyor?
Eren Aka
Eren AkaPlakası gibi yemekleri de 1 numara!
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaLondra’nın üç önemli müzesinde İstanbul çıkarması
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerErdemli Şehir Yoksa Erdemli İnsan Nasıl Yaşayacaktır?
Atilay Kandemir
Atilay KandemirBinicilik tutkunları Kemer’de buluştu
İlgili Haberler
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için başsağlığı mesajı
Sarıyerde taşan derede ters dönmüş araç bulundu Kayıp 5 kişi aranıyor
Sarıyer'de taşan derede ters dönmüş araç bulundu! Kayıp 5 kişi aranıyor
Eğitime sağanak engeli İstanbulun ardından 3 ilde daha okullar tatil
Eğitime sağanak engeli! İstanbul'un ardından 3 ilde daha okullar tatil