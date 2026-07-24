Evi sattı komisyonunu alamadı! Yargıtay'dan emlakçıları ilgilendiren emsal karar

Milliyet.com.tr/ HABER MERKEZİ Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yargıtay, emlak komisyonu nedeniyle yaşanan uyuşmazlıkta önemli bir karara imza attı. Aynı alacak için icra takibi başlatılmış olmasının Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruya engel olmadığını belirten Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararını usul ve yasaya aykırı bularak kanun yararına bozdu.

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Yargıtay, emlak komisyonunun tahsiline ilişkin açılan davada hem emlak sektörünü hem de konut alım satımı yapan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. İzmir'de satılan bir konut nedeniyle ödenmediği iddia edilen emlak komisyonu üzerinden başlayan hukuki süreçte Yargıtay, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna hükmederek kararın kanun yararına bozulmasına karar verdi.

Karar, özellikle emlak komisyonu alacaklarında icra takibi ile Tüketici Hakem Heyeti başvurusunun aynı anda yürütülüp yürütülemeyeceğine ilişkin tartışmalara da açıklık getirdi.

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UYUŞMAZLIK İZMİR'DEKİ KONUT SATIŞIYLA BAŞLADI

Dosyaya göre uyuşmazlık, 2025 yılında İzmir'de gerçekleştirilen bir konut satışının ardından emlak komisyonunun ödenmediği iddiasıyla başladı.

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Komisyon ücretini tahsil edemediğini ileri süren emlakçı, önce Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Ancak Hakem Heyeti, yapılan başvurunun reddine karar verdi. Bunun üzerine emlakçı, yaklaşık 104 bin 250 liralık alacağını tahsil edebilmek amacıyla icra takibi başlattı.

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EV SAHİBİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Konutu satın alan davalı ise komisyon talebine itiraz ederek emlakçının satış işleminde aracılık görevi üstlenmediğini savundu.

Davalı ayrıca satış sözleşmesinde satıcı olarak görünen kişinin taşınmazın gerçek maliki olmadığını, bu nedenle sözleşmenin hukuken geçerli kabul edilemeyeceğini ileri sürdü. Bu gerekçelerle hem komisyon talebinin hem de Tüketici Hakem Heyeti kararına yapılan itirazın reddedilmesi gerektiğini savundu.

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İLK DERECE MAHKEMESİ EMLAKÇININ TALEBİNİ REDDETTİ

Uyuşmazlığı değerlendiren ilk derece mahkemesi, aynı alacak nedeniyle daha önce Aliağa İcra Müdürlüğü'nde icra takibi başlatılmış olmasını gerekçe gösterdi.

Mahkeme, Tüketici Hakem Heyeti'nin ret kararının gerekçesini değiştirerek kararı onadı ve emlakçının itirazını reddetti.

ADALET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

İlk derece mahkemesinin kararına karşı Adalet Bakanlığı kanun yararına temyiz yoluna başvurdu.

Bakanlık değerlendirmesinde, alacaklının hem İcra ve İflas Kanunu kapsamında icra takibi başlatabileceğini hem de uyuşmazlık parasal sınır içinde kaldığı sürece Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceğini belirtti.

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Bu iki hukuki yolun birbirini engellemediği vurgulanan başvuruda, mahkemenin esas incelemesi yapması gerekirken yalnızca usul yönünden karar vermesinin hukuka uygun olmadığı ifade edildi.

YARGITAY: İCRA TAKİBİ, HAKEM HEYETİ BAŞVURUSUNA ENGEL DEĞİL

Dosyayı inceleyen Yargıtay, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek Mahkeme, alacak nedeniyle 8 Mayıs 2025 tarihinde icra takibi başlatıldığını, borçlunun itirazı üzerine takibin 10 Haziran 2025'te durduğunu belirtti. Ardından alacak miktarının Tüketici Hakem Heyeti'nin görev sınırı içinde kalması nedeniyle 20 Haziran 2025 tarihinde Hakem Heyeti'ne başvuru yapıldığına işaret etti.

Yargıtay, Hakem Heyeti'ne başvuru yapıldığı tarihte aynı konuda görülmekte olan bir dava bulunmadığını, bu nedenle "derdestlik" şartlarının oluşmadığını vurguladı.

Kararda ayrıca 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 67. maddesi uyarınca icra takibi başlatılmış olmasının alacak davası açılmasına veya diğer kanuni başvuru yollarının kullanılmasına engel oluşturmadığı belirtildi.

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KARAR KANUN YARARINA BOZULDU

Yargıtay, 2025 yılı için parasal sınır kapsamında kalan uyuşmazlıklarda tüketicilerin ve alacaklıların hem icra takibi yoluna başvurabileceğini hem de Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat edebileceğini açıkça ortaya koydu.

Bu iki hukuki yolun birbirine engel teşkil etmediğini belirten Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesinin işin esasına girerek karar vermesi gerekirken farklı gerekçeyle davayı sonuçlandırmasının usul ve yasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Bu nedenle ilk derece mahkemesinin kararı kanun yararına bozuldu.

KARAR EMLAK SEKTÖRÜNDE EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Yargıtay'ın kararı, özellikle emlak komisyonu uyuşmazlıklarında izlenecek hukuki yollar açısından emsal niteliği taşıyor. Kararla birlikte, parasal sınır içinde kalan uyuşmazlıklarda alacaklının yalnızca tek bir hukuki yolla sınırlı olmadığı, gerekli şartların oluşması halinde hem icra takibini hem de Tüketici Hakem Heyeti başvurusunu kullanabileceği yönündeki hukuki yaklaşım bir kez daha ortaya konulmuş oldu.